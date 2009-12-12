توصیه های اخلاقی و انضباطی پیروانی به بازیکنان/ انجام تمرین تحت فشار

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز تمرین عصر امروز تیم فوتبال امید غلامحسین پیروانی سرمربی این تیم توصیه هایی را در خصوص رعایت مسائل اخلاقی در ورزش، پوشش ظاهری، احترام به پیشکسوت و توجه به مسائل معنوی انجام داد و موفقیت در ورزش را مرهون توجه به اخلاقیات دانست.

پیروانی همچنین از همکاری مربیان تیم های لیگ برتر جهت حضور بازیکنان این تیم ها در تمرینات تیم امید تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه بازیکنانی که روز گذشته درمسابقات لیگ برتر شرکت کرده بودند به ریکاوری و تمرینات سبک پرداختند و سایر بازیکنان به حفظ توپ ، شوت به چارچوب و بازی تحت فشار را مرور کردند. قرار است بازیکنان حاضر درلیگ دسته اول نیز از صبح فردا (یکشنبه) به اردوی تیم امید ملحق شوند.

رحیم زاده دروازه بان جوان تیم ملوان تنها غایب مرحله نهم اردوی تیم امید است که به دلیل مصدومیت در این اردو شرکت ندارد.

تمرینات تیم فوتبال امید تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. تمرینات تیم امید صبح ها از ساعت 30/10 و بعدازظهرها از ساعت 30/15 در محل کمپ تیم های ملی پیگیری خواهد شد.