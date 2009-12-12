انتقاد متکی از رای مثبت هند به قطعنامه شورای حکام علیه ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه ، منوچهر متکی وزیر امور خارجه روز شنبه در حاشیه اجلاس امنیتی در بحرین در دیدار ام. کی. نارایان مشاور امنیت ملی هند بااشاره به روابط دوستانه و نزدیک ایران و هند اظهار داشت : انتظار نمی رفت که دهلی نو بر خلاف این سطح گسترده روابط و واقعیت های موجود موضوع هسته ای ایران و برخلاف موضع صریح کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رای مثبت دهد.

وزیر امور خارجه ایران در این دیدار حضور کشورهای فرا منطقه ای را عامل اصلی نا امنی در منطقه خواند و بر ضرورت خروج هر چه سریعتر نیروهای خارجی از منطقه تاکید کرد.

متکی و نارایان شرایط منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند .