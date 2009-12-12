دیدار روسای جمهور پیشین و جدید هندوراس در دومنیکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "پرفیرو لوبو" رئیس جمهور جدید هندوراس که پس از انتخابات ریاست جمهوری اواخر نوامبر در این کشور بر سر کار آمد، قصد دارد با "مانوئل زلایا" دیدار کند.

بر اساس این گزارش روسای جمهور پیشین و کنونی هندوراس به زودی در جمهوری دومنیکن دیدار و گفتگو خواهند کرد. "لئونل فرناندز" رئیس جمهور این کشور با بیان این مطلب از دیدار احتمالی این دو در روزهای آینده خبر داد.

به گفته وی این دیدار در راستای حل و فصل اوضاع بحرانی در هندوراس و با میانجیگری دومنیکن صورت می گیرد. این در حالی است که زلایا قصد دارد تا پایان ماه ژانویه از سفارت برزیل در تگلوسیگالپا پایتخت هندوراس خارج شود.

در همین حال دولت مکزیک از آمادگی خود برای پذیرفتن زلایا بعنوان مهمان و یا پناهنده خبر داده است. "پاتریشیا اسپینوزا" وزیر خارجه این کشور در دیداری که از کوبا داشت با بیان این مطلب یاد آور شد که چنین چیزی بستگی به تصمیم زلایا در روزهای آینده دارد.

رئیس جمهور برکنار شده هندوراس پیشتر گفته است که نهایتا تا 27 دسامبر که مسئولیت قانونی اش بعنوان رئیس جمهور به پایان می رسد، سفارت برزیل را ترک خواهد کرد و اگر پیش از این تاریخ اقدام به این کار کند از حمایت دولت برزیل استفاده می کند.