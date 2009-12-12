روزنامه غیرمنتقد ارزش خواندن ندارد / "قانون" معیار نقد رسانه ها باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این نشست که روز شنبه در محل معاونت امور مطبوعاتی برگزار شد محمدعلی رامین با اشاره به نقش روزنامه ها و خبرگزاریها به عنوان پناهگاه افکار عمومی جامعه رسانه های داخلی را به عنوان نقطه اتکاء نظام در مبارزه با جنگ رسانه ای دشمنان برشمرد و تصریح کرد: رسانه های غرب همواره در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی تا کنون در مقابل اندیشه های والای اسلام و مدیریت امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مد ظله العالی) ایستاده و سعی در تضعیف جایگاه رهبری امت اسلامی کرده اند و هرگاه یکنفر حتی زاویه کوچکی با نظام از خود نشان داده از وی یک چهره رسانه ای ساخته اند تا از این طریق افکار عمومی جامعه را متشتت سازند.

وی با طرح این پرسش که آیا رسانه های ما در مقابل این استراتژی شیوه ای مشخص و راهبردی را طراحی کرده اند دلیل اصلی برگزاری این جلسه را همفکری با مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریها برای پاسخ دادن به سه پرسش اساسی عنوان کرد: "آیا می پذیریم که کشورمان در مقابل یک جنگ نرم رسانه ای قرار دارد یا خیر؟ راهبرد رسانه های ما در مقابله با این جنگ نرم چیست ؟ و معاونت مطبوعاتی چگونه می تواند به رسالت خود در حمایت از رسانه های داخلی برای مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازد؟"

روزنامه غیرمنتقد ارزش خواندن ندارد

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ادامه داد: نقد جزو کار روزنامه نگاری است و اصولا روزنامه غیرمنتقد ارزش خواندن ندارد، اما معیار رسانه ها در نقادی خویش باید قانون باشد. دروغ نویسی نباید در مطبوعات رایج باشد و این قضیه قطعا با نقد متفاوت است. معیار نظارت و حمایت معاونت امور مطبوعاتی نیز همین قانون مطبوعات است و تا زمان تدوین نظام جامع رسانه ای التزام عملی به قانون مطبوعات فعلی راهگشای همه ماست.

رامین تصریح کرد: اگر نقادیها همراه با بیان زیباییها و ظرفیتها و محسنات نظام جمهوری اسلامی باشد حتما بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و در این صورت مطبوعات به جایگاه واقعی خود در نظام مردمسالار دینی دست خواهند یافت.

معیار ارزیابی مطبوعات عملکرد زمان حال آنهاست

معاون امور مطبوعاتی ابراز داشت: معیار در ارزیابی مطبوعات عملکرد زمان حال آنهاست منطبق بر قانون. در این مورد هم هیچ نگرش سیاسی اعم از چپ یا راست وجود ندارد.

وی ارتقای شأن مطبوعات کشورمان را در جایگاه رکن چهارم مردمسالاری دینی یک امر خطیر و میسر نامید و موفقیت در تحقق این هدف را وابسته به عملکرد قانونمدارانه خود مطبوعات و معاونت مطبوعاتی دانست.

تامین نیاز مالی رسانه‌ها در گرو حرکت در مسیر منافع ملی است

وی رسانه هایی را که در راستای منافع و مصالح ملی حرکت می کنند شایسته تامین نیازهای مادی دانست و تاکید کرد که حاکمیت خود را در انجام این نیازها مسئول می داند.

سپس سیدمحمود دعایی نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه اطلاعات در سخنانی دفاع از ولایت و مقدسات کیان اسلامی را دغدغه اصلی همه علاقمندان نظام و از جمله مدیران رسانه ها برشمرد.

در ادامه محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار نیز درخواست کرد تا موضوعات مطروحه معاونت به دلیل اهمیت و گستره بحثهای مربوط در جلساتی مستمر دنبال و پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.

حجت‌الله حاجبی مدیرمسئول روزنامه اندیشه نو نیز ایجاد وحدت میان همه گروههایی که دغدغه نظام را دارند یک اصل دانست و از معاونت امور مطبوعاتی خواست تا با ایجاد این فضای تعاملی به تحقق این وحدت کمک کند.

محمد امینی مدیرعامل خبرگزاری موج نیز ابراز امیدواری کرد تا نگاه معاون مطبوعاتی جدید که از منظر نوعی فلسفه دینی آشنا به مسائل حوزه مطوعات است سبب شود تا فضای مطبوعات به یک فضای باز جهانشمول اسلامی منجر شود.

وی با اشاره به اینکه به هرحال خلل و فرجهایی هم در میان فضای رسانه ای کشور وجود دارد که دغدغه های جدی را برای مسئولین عالی رتبه نظام ایجاد کرده از اهالی رسانه و معاونت مطبوعاتی خواست تا با همفکری یکدیگر این نقاط را شناسایی و پر کنند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه ما اهالی رسانه در مواجهه با مسائل روز، گاهی دچار جو زدگی می شویم و سیاستها و ضروریات نظام را فراموش می کنیم.

سعید پورعلی سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم گفت: انتظار رسانه ها این است که در حوزه سیاستگذاری رسانه ای در کشور شاهد تحرک بیشتری باشیم و به ویژه در خصوص منافع ملی که فصل مشترک دغدغه های همه ماست به یک تعامل مثبت برسیم. وی رعایت قانون مطبوعات فعلی و عمل به آن را موجب ایجاد فضای آرامش در جامعه رسانه ای کشور دانست. وی از تداوم برگزاری این نشستها استقبال کرد.

الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد هم خواستار ایجاد نوعی اعتماد متقابل میان مطبوعات و معاونت مطبوعاتی شد و با اشاره به دیدگاه معاون جدید مطبوعاتی که مطبوعات و خبرگزاریها را در اندازه هایی متناسب با شؤون جمهوری اسلامی ایران می خواهد از وی خواست تا مسئولیت این ایجاد اعتماد میان مطبوعات و سایر ارکان نظام را عهده دار شده و این کار بزرگ را به سرانجام شایسته ای برساند.

ابوتراب فاضل مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هم در ادامه جلسه از معاونت امور مطبوعاتی خواست تا علاوه بر یک آسیب شناسی در حوزه مطبوعات، نگاه جدید به رسانه ها و رفتار حرفه ای در قبال رسانه ها را فراگیر سازد.

قلی زاده قائم مقام مدیرعامل خبرگزاری فارس نیز از مدیران رسانه ها خواست تا همانطور که در این قبیل جلسات همفکری و تعامل، نسبت به لزوم مبارزه با جنگ نرم رسانه ای دشمن هشدار داده و ارایه پیشنهاد می کنند از سوی دیگر این موضوع را در رسانه های خود نیز متجلی سازند.

وی همچنین از برخی مطبوعات که نسبت به توهین اخیر به حضرت امام (ره) واکنش نشان نداند گله کرد.

امامی ناصری نماینده روزنامه فرهنگ آشتی هم تدوین قانون نظام جامع رسانه ای کشور را خواستار شد.

وی از معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی خواست تا در کنار وظایف نظارتی، به ابعاد حمایتی و هدایتی معاونت مطبوعاتی بیشتر بپردازد.