به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از کار امشب در خانه سرژیک با بازی فریبرز عربنیا، سیما تیرانداز و بازیگر خردسال نگین فرهمند فیلمبرداری به طور کامل به پایان میرسد. فیلمبرداری فیلم در حالی امشب به پایان میرسد، که به تازگی تیرانداز و اصغر بیچاره به لیست بازیگران اضافه شدند.
این فیلم قطعاً به جشنواره فیلم فجر امسال خواهد رسید. تدوین اولین تجربه سینمایی کلاهداری همچنان توسط مصطفی خرقهپوش در حال انجام است و آهنگساز کار در چند روز آینده انتخاب خواهد شد.
بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از فریبرز عربنیا، نیکی کریمی، حامد کمیلی، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه، وحید اسماعیلی، فرزین محدث، اصغر بیچاره، حدیثه تهرانی به همراه افسانه چهره آزاد و محسن شاهابراهیمی که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفتهاند.
در خلاصه داستان "شکلات داغ" با مضمونی اجتماعی آمده: یک کافی شاپ با مشتری های ثابت و همیشگی اش توسط جوانی اداره میشود. ورود یک زن جوان به این کافی شاپ دنج و آرام همه چیز را دستخوش تغییراتی میکند که... .
دیگر عوامل اصلی فیلم عبارتند از نویسندگان: حامد کلاهداری، مهدی محمدنژادیان، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه ابراهیمی، مدیر تولید: مرتضی متولی، صدابردار: حسن زاهدی، طراح گریم: مهین نویدی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: حسن حج گذار، عکاس: امیر عابدی، منشی صحنه: آناهید روستا و روابط عمومی: امین داداشی.
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