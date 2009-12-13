حق بیمه افت قیمت خودروهای تصادفی از دیماه پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، جواد سهامیان مقدم شنبه شب در نشست خبری در بجنورد اظهار داشت: علاوه بر این، طرح جدیدی با عنوان بیمه "ارزش مضاعف سهام" به زودی به مواد صنعت بیمه کشور افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این بیمه برای جلوگیری از زیان مالی سهامداران کشور در زمان بروز بحران اقتصادی جهانی و جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار سهام ایران، مطرح شد.

وی توضیح داد: در این بیمه بانکهای عامل با انعقاد قرارداد، درصدی از ارزش سهام سهامداران را پرداخت می کنند و بیمه ایران تضمین بازپرداخت مبلغ پرداختی را به بانکها خواهد داد.

وی بیمه های تکمیلی یک میلیون جانباز و بیمه 65 هزار زائر حج را از اقدامات شرکت بیمه ایران در سال 88 برشمرد.

سهامیان با بیان اینکه پارسال بیمه ایران 40 درصد سودآوری داشته است، تصریح کرد: باوجود اینکه بیمه ایران شرکتی دولتی است اما هیچ کمک مالی از دولت دریافت نمی کند و تعهدات بیمه ای خود را از محل پرداختهای مردم تامین می کند.

حق بیمه دریافتی توسط بیمه ایران در سال گذشته چهار درصد از رشد متوسط صنعت بیمه بیشتر بوده است

وی خاطرنشان کرد: این شرکت پارسال 20 هزار میلیارد ریال حق بیمه دریافت کرده است که این میزان حدود چهار درصد از رشد متوسط صنعت بیمه بیشتر بوده است.

سهامیان با اشاره به طرح آزادسازی تعرفه های بیمه ای گفت: نظام تعرفه ای امروز جوابگوی صنعت بیمه نیست.

وی افزود: شورای مالی بیمه، آزادسازی تعرفه های بیمه ای را در برخی رشته ها انجام داده که این امر نیازمند ابزارهایی است که مهمترین آنها توانمندسازی صنعت بیمه در بحث ارزیابی است.

همه فرامین ریاست جمهوری برای تحول صنعت بیمه در کشور در شرکت بیمه ایران محقق شده است

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه هم اکنون همه فرامین ریاست جمهوری برای تحول صنعت بیمه در کشور در این شرکت محقق شده است، اذعان داشت: در این راستا نیازها و چالشهای بیمه ای کشور نقد و بررسی و سند تحول بیمه ای کشور به رئیس جمهور تقدیم شد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای بند "الف" فرمان ریاست جمهوری، مبنی بر مشتری مداری و خدمت رسانی سریع، پرداخت خسارت در صحنه حادثه بدون گزارش پلیس از سه میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافت و علاوه بر آن تلفنهایی در خدمت مردم همه استانها قرار داده شده که به محض وقوع حادثه و ارسال اطلاعات از طریق پلیس 110، ظرف 20 دقیقه چک خسارت برای حادثه دیدگان صادر می شود.

سهامیان با بیان اینکه شرکت بیمه ایران با 19 شرکت بیمه خصوصی دیگر رقابت می کند، گفت: هم اکنون 50 درصد سهام بازار بیمه ای کشور در دست بیمه ایران است.

وی ارائه خدمات فروش و پس از فروش بیمه ای به صورت الکترونیک و ارائه خدمات بیمه ای به روستاییان از طریق سیستم آی سی تی روستایی را از دیگر اقدامات شرکت بیمه ایران عنوان کرد.

مدیرعامل بیمه ایران تصریح کرد: همه خسارت بازماندگان هواپیمایی کاسپین در شهریور ماه پردادخت و چکهای پرداخت خسارات آتش سوزی بازار تهران و تبریز در حین آتش سوزی صادر و پرداخت شد.

سهامیان با اشاره به پرداختهای بیمه شخص ثالث بیان کرد: باتوجه به اینکه بیمه شخص ثالث بیمه ای عام المنفعه است، شرکتهای بیمه هم در نظارتها در پرداخت خسارتها و هم در مدیریت منابع از محل وجوه مالی بخشی از خسارتهای بیمه ای این بخش را نیز پرداخت می کنند.

پنج هزار شبکه فروش در قالب شرکتهای نمایندگی حقوقی بیمه ایران در کشور فعال هستند

وی همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون پنج هزار شبکه فروش در قالب شرکتهای نمایندگی حقوقی بیمه ایران در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیتهای برون مرزی بیمه ای ایران، اظهار داشت: در 12 کشور همجوار ایران نمایندگی بیمه ایران تاسیس شده که سیاست انتخاب این کشورها براساس دوستی آن کشورها با ملت ایران و نیز سودآور بودن آنها برای شرکت بیمه است.

وی نمایندگی های برون مرزی شرکت بیمه ایران را در کشورهای دبی، حوزه خلیج فارس، انگلستان، ابوظبی، عمان و بحرین اعلام کرد.

مدیرعامل بیمه ایران همچنین گفت: در راستای ارائه خدمات و تقویت خدمت رسانی بیمه ای دراستان خراسان شمالی نیز طرح پرداخت خسارت سیار و ساخت مکانی در حاشیه شهر بجنورد به منظور رفاه حال مردم این استان اجرا می شود.

همزمان با حضور مدیرعامل شرکت بیمه ایران، ساختمان اداره کل بیمه ایران شعبه خراسان شمالی در شهرستان بجنورد افتتاح شد.