اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به موزه محرم بجنورد

علی کاظمی روز یکشنبه به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: حسینیه جاجرمیهای ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی که دارای قدمت تاریخی نیز هست برای ایجاد موزه محرم و شهداء انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: حسینیه جاجرمیها مربوط به دوران قاجاریه و پهلوی اول بوده و که از سوی مالکش حاج غلی اکبر جاجرمی وقف کرده و این بنا در گذشته نیز برای برگزاری مراسم سوگواری سالار شهیدان در ماه محرم از سوی مردم بجنورد مورد استفاده قرار می گرفت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی افزود: با این رویکرد این حسینیه در دو طبقه ساخته می شود که یک طبقه برای ایجاد موزه شهدای هشت سال دفاع مقدس و یک طبقه نیز برای به عنوان فرهنگسرا و موزه محرم تجهیز می شود.

کاظمی گفت: حسینیه جاجرمیها از نوع حیاط مرکزی با سازه های چوب، سنگ و ملات بنا شده که با کاشیکاری و کتیبه تجهیز شده و دارای 19 اتاق که همه اتاقهای این بنا نیز با معماری خاصی است.

به گفته وی عملیات اجرایی ایجاد موزه محرم و شهدای هشت سال دفاع مقدس در محوطه حسینیه جاجرمیها در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شروع شده و تا اواخر اردیبهشت ماه سالجاری این بنا برای بهره برداری آماده می شود.

وی گفت: حسینیه جاجرمیها در سال 83 به شماره 11051 جزء آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

جاجرمیها مهاجرانی هستند که از شهرستان جاجرم در 175 کیلومتری شهر بجنورد مرکز استان در سالهای دور کوچ کرده و برای خود با نام محل اقامت سابق خود حسینیه ایجاد کردند.

البته در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی دارای حسینیه و مساجد زیادی است که از سوی مهاجران مناطق روستایی و شهری حواشی این شهر نامگذاری شده و مراسم ماههای رمضان و محرم و اعیاد اسلامی در این مکانها با حضور مهاجرین این مناطق برگزار می شود.