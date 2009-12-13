تصویر ستاره دریایی شگفت انگیز/ گرانترین ساعت و یوفویی که موشک اتمی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نشنال جئوگرافیک در یکی از گزارشهای تصویری خود از عجیب ترین گونه های زیستی دریایی تصاویری از ستاره های دریایی شگفت انگیزی منتشر کرده است. دانشمندان قصد دارند قبل از بحرانی تر شدن شرایط اقیانوسها در اثر ذوب یخهای قطبی به مطالعه بیشتر بخشهای ناشناخته اقیانوسها بپردازند.

ستاره دریایی Sminthea Arctica

ستاره دریایی Sminthea Arctica یکی از رایج ترین گونه های ستاره دریایی در اقیانوس منجمد شمالی است

پرواز یوفوی روسی بر فراز نروژ

طرفداران یوفوها، دانشمندان و تحلیلگران نظامی در سرتاسر جهان مدتی را برای یافتن شرحی برای توضیح این پدیده نورانی و غریب بر فراز نروژ صرف کردند و در نهایت آزمایش موشکی اتمی ناموفق روسیه توانست پدیده نورانی را توجیه کند.

گرانتقیمت ترین و سریع ترین ساعت مچی جهان!

ساعت گرداب یکی از جدیدترین طرح های طراح مشهور بوگاتی است که هم به عنوان ساعت داشبورد خودروی گالیبیر 1،470 هزار دلاری این طراح و هم به عنوان ساعت مچی مورد استفاده قرار می گیرد. این خودرو سریعترین، گران قیمت ترین و قدرتمندترین خودروی جهان در حال حاضر به شمار می رود.

ارواح در مانیتور رایانه

تصویر حرارتی در نمایشگرهای فرودگاه سئول که به منظور کنترل میزان حرارت بدن بیماران برای جلوگیری از ورود مبتلایان به آنفولانزا مورد استفاده قرار می گیرند، نشانه های حرارتی بدن افراد شمایلی شبح مانند از آنها نمایش می دهد.

بچه نهنگ وارونه

کیت وستاوی عکاس این تصویر که یکی از تصاویر سال 2009 نشریه تایمز نیز به شمار می رود برای ثبت آن به زیر آب رفته و از این بچه نهنگ گوژپشت عکاسی کرده است. عکس به صورت وارونه چاپ شده است تا جهان زیر آب از زاویه دید بچه نهنگ نمایش داده شود

قمر تثیس

تصویری با کیفیت بالا از قمر سیاره زحل که توسط فضاپیمای کاسینی به ثبت رسیده است. از ویژگی های ناشناخته این قمر حفره ای عمیق در قطب تثیس است که بر اساس نظریه ها در اثر برخورد جرمی عظیم در زمانی که اقیانوس سطح این قمر منجمد شده به وجود آمده است