اسد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بهشت زهرا(س) در طول سال مسئولیت رتق و فتق امور حداقل 50 هزار متوفای شهر تهران را داشته که 90 درصد این اموات در قبوری دفن می شوند که سازمان هیچ هزینه ای بابت آنها از صاحبان اموات دریافت نمی‌ کند.

شهردار حرم مطهر امام خمینی (ره) با اشاره به این که سازمان بهشت زهرا(س) از نظر مالی مستقل بوده خاطرنشان کرد: این سازمان به صورت مستقل مسئولیت تأمین هزینه های خود را دارد و هزینه های آن نیز از محل فروش قبور متفرقه و توسط 10 درصد از مراجعان تأمین می‌شود.

این مقام ارشد در شهرداری تهران بیان داشت: این شکل کار روندی است که از سالیان گذشته در بهشت زهرا(س) حاکم بوده و در صورتی است که این سازمان نیز نرخ خدمات خود را حداقل طی سه سال گذشته هیچگونه تغییری نداده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت : شرایط ارائه قبور رایگان یک و دو طبقه و قیمت سایر قبور حداقل بر روی 10 تابلو در سالن پذیرش در معرض دید مردم قرار گرفته و سازمان نیز مراجعان را به استفاده از اینگونه قبور ترغیب می‌ کند.