پایین بودن بهای خدمات حمل و نقل شخصی عامل ترافیک کلانشهرها

مهدی امامی در گفتگو با خبر مهر در مشهد با بیان ضرورت بازنگری در بهای خدمات حمل و نقل شخصی افزود: پایین بودن بهای خدمات حمل و نقل شخصی مهمترین عامل در ترافیک کلان شهرهای کشور است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: سوخت و فضای پارک ارزان، باعث جذابیت حمل و نقل شخصی در کشور شده است که این موضوع علاوه بر افزایش خودروهای تک سرنشین در مسدود کردن خیابانها و ایجاد ترافیک درون شهری سهم بسزایی دارد.

وی متناسب کردن هزینه های حمل و نقل شخصی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بر طبق برنامه چهارم توسعه سهم جابجایی توسط حمل و نقل عمومی تا 75 درصد افزایش یابد که برای تحقق این امر باید اقدامات اساسی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت افزایش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهرهایی مانند مشهد صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: با وجود اینکه سرانه مالکیت خودرو در ایران هنوز در حد کشورهای توسعه یافته نیست اما همین تعداد خودرو بدلیل نبود زیرساختها مناسب و عدم بهره گیری از الگوی مصرف متناسب با نیاز شهری باعث ایجاد ترافیک در شهرها می شود.

