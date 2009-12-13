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۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

کیا:

میزان شهریه سرویسهای مدارس کرج با نظر شورای این کلانشهر مغایرت دارد

میزان شهریه سرویسهای مدارس کرج با نظر شورای این کلانشهر مغایرت دارد

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: شهریه بسیاری از سرویسهای مدارس در کلانشهر کرج ناعادلانه است و با نظر شورای اسلامی این کلانشهر مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، راحیل کیا صبح یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر کرج افزود: سرویسهای مدارس در کرج اعم از تاکسی، اتوبوس و ون در برخی از موارد، شهریه های بسیار بالا از والدین دانش آموزان دریافت می کنند و کسی در این زمینه به طور جدی پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: در این زمینه قیمتهایی که قرارداد در مورد آنها بسته شده، با نظر برخی از اعضای شورای شهر کرج مغایرت دارد و باید پیش از آغاز سال تحصیلی در مورد آنها به طور جدی تصمیم گرفته می شد.

این عضو شورای شهر بیان کرد: به تازگی بحثی در خصوص کم کردن و واقعی کردن شهریه های یادشده مطرح شده اما به نظر می رسد این امر عملی نباشد زیرا قراردادها پیش از این در زمینه شهریه مدارس بین سرویس و والدین بسته شده و پیش بینی می شود بیشتر راننده ها با قیمتهای جدید مخالف باشند.

کیا خاطرنشان کرد: شهریه های یادشده در برخی از موارد تا دو برابر میزان مورد نظر شورا می رسد که این امر منصفانه نیست.

وی افزود: ممکن است بسیاری از رانندگان با قیمتهای جدید مخالفت کنند و تصمیم بگیرند دیگر دانش آموزان را به مدرسه نرسانند که این امر نیز مشکلات دیگری ایجاد می کند.

کیا یادآور شد: تعیین قیمت سرویسهای مدارس باید پیش از آغاز سال تحصیلی صورت می گرفت تا مشکلات احتمالی پیش نیاید.

کد مطلب 999213

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