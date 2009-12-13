غلامحسین اسلامی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر مروری به قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنیم می بینیم که بحث ولایت فقیه یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی و یکی از اصلی ترین محورهای اصلی پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شده و امروز نیز محسوب می شود.

وی افزود: اگر حوادث قبل از انقلاب تا پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از پیروزی یعنی دوران دفاع مقدس را مرور کنیم می بینیم که تمامی مشکلاتی که در کشور به وجود می آمد با درایت امام خمینی(ره) در آن دوران و امروز با درایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی حل شده است.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران براساس حاکمیت اسلام پایه گذاری شده، اظهار داشت: امروز با وجود چنین اهانت هایی چه پاسخی برای شهدا داریم، چه پاسخی برای خانواده ای ایثارگران و جانبازان داریم که در دوران دفاع مقدس با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به سمت جبهه ها هجوم می بردند و جان خود را فدای اسلام کردند.

اسلامی فردافزود: آنهایی که آمدند وجان وبدن خود را فدای اسلام کردند فقط گوش به فرمان امام راحل خود بودند و امروز دشمنان انقلاب بدانند که ملت ایران گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب است.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برخی ها با شیطنت های خود دستمایه بیگانگان شدند که با عنایت خداوند سکان هدایت ملت ایران به دست حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی افتاد و ایشان نیز با درایت های خود تمامی مشکلات را حل کردند.

وی با اشاره به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اینکه برخی افراد آمدند و در انتخابات شرکت کردند تمامی قوانین را پذیرفته اند و قانون نیز تکلیف را برای همه کسانی که در این انتخابات دستی داشتند مشخص کرده است. حال انتخابات که تمام شد قانون نیز وظیفه همه را به درستی مشخص کرده، اینکه بهانه بگیریم و مخالفتها را ادامه دهیم کار اشتباهی است چرا که دشمنان انقلاب برای این نظام توطئه کرده اند.

این فعال سیاسی در ادامه گفت: متاسفانه امروز شعارهای اصیل انقلاب دست مایه برخی افراد قرار گرفته است و تحریک های در این زمینه دیده می شود که همین عوامل باعث شد تا امروز ما شاهد اهانت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران باشیم.

وی بیان این موضوع از سوی رسانه ها را به جا خواند گفت: این امر حساسیت ملت ایران را به حضرت امام و رهبری که همان ولایت فقیه است، نشان می دهد به طوری که باید حساسیت ها را حتی بالاتر برد.