به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، علی صالحی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پرو‍‍ژه مخزن آب دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت مخزن 500 متر مکعبی آب آشامیدنی ساران در شهر کیلان دماوند که از سال 87 آغاز شده تا کنون 95 درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح ادامه داد: این شرکت به منظور افزایش ذخیره آب، متعادل سازی و بهبود زمان بندی کلر زنی و تامین فشار آب مناطق مرتفع ساران و همچنین خارج کردن مخزن قدیمی این منطقه از مدار توزیع آب به دلیل نامناسب بودن محل استقرار، قدمت بالا و وجود نشت، اقدام به احداث مخزن ساران در شهر کیلان واقع در 40 کیلومتری شهرستان دماوند کرده است.

این مسئول بیان داشت: هم اکنون تمامی عملیاتهای سازه ای این پروژه یک میلیارد ریالی به اتمام رسیده و احداث اتاقک مکانیکال و سامانه کلر زنی در مرحله بتن ریزی ستونها قرار دارد.

وی زمان اتمام پروژه مذکور را حد اکثر نیمه اول دی ماه سال جاری اعلام کرد.

با اقدام جدید شرکت آبفای شرق استان تهران، دانش آموزان رودهنی ضمن بازدید از آزمایشگاه این شرکت راه های جلوگیری از ترکیدگی لوله در سرمای زمستان را فرا گرفنتد.

در این بازدیدها دانش آموزان از نزدیک با تجهیزات کنترل کیفیت آزمایشگاهی، بهداشت آب، چگونگی توزیع و تامین این ماده حیاتی در سطح مناطق تحت پوشش و نحوه کلرزنی آشنا شدند.

از این پس هر ساله با فرا رسیدن زمستان و موج سرما و به منظور پیشگیری از قطع آب ناشی از یخ زدگی کنترها، آموزشهای لازم توسط کارشناس و مروج این امر به دانش آموزان شمال شرق استان تهران ارائه خواهد شد.

طی این اقدام فرهنگی دانش آموزان شهر رودهن روشهایی مانند پوشاندن کنتر و لوله های انتقال آب به وسیله ابزار آلاتی همچون پشم شیشه، کیسه خاک، انواع مصنوعات دستی و الیاف طبیعی را از طریق پرسش و پاسخ فرا گرفتند.