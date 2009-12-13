حامیان به ایتام غرب استان تهران 20 میلیارد ریال کمک کردند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حامیان خیر غرب استان تهران مبلغ 20 میلیارد ریال به ایتام خانواده های تحت پوشش این منطقه کمک کرده اند.

وی ادامه داد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقمی معادل 14.5 میلیارد ریال بوده، 38 درصد افزایش یافته است.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر در غرب استان تهران هفت هزار و 900 نفر یتیم شناسایی شده که 22 هزار حامی حمایت از آنان را به عهده گرفته اند.

سالارکیا اظهار داشت: این در حالیست که در اغلب موارد به دلیل نیازهای بیشتر ایتام، چندین نفر حامی، حمایت از یک یتیم را عهده دار می شوند.

وی خدمت به ایتام را کاری خداپسندانه و انسان دوستانه عنوان کرد و افزود: انجام این کار خیر بهترین ملاک ایمان به خداوند و قرآن شناخته شده است.

این مسئول یادآور شد: هر حامی با پذیرفتن حمایت از یک یا چند نفر یتیم ماهانه حداقل مبلغی را به حساب بانکی ایتام مورد نظر واریز می کند.

سالارکیا طرح اکرام را یکی از موفقترین طرحهای کمیته امداد در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: تقویت حس همکاری و همدلی و فراهم کردن زمینه ای برای تامین امکانات معنوی، مادی، پرورشی، تحصیلی و شغلی ایتام با رعایت عزت نفس و کرامت والای انسانی از اهداف این طرح خداپسندانه است.