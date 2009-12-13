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۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

نشست پژوهشی موسیقی عشایری ایران برگزار می شود

نشست پژوهشی موسیقی عشایری ایران برگزار می شود

نخستین نشست پژوهشی موسیقی قومی و عشایری ایران عصر امروز ساعت 16 در خانه هرمندان برگزار می شود .

جهانگیر نصری اشرفی پژوهشگر موسیقی اقوام با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این برنامه نخستین نشست از سلسله نشست ها تخصصی است که قرار است به همت خانه موسیقی در ماه یک بار در خانه هنرمندان برگزارشود.

وی در ادامه افزود : مجموع تحقیقاتی که طی سه دهه درباره موسیقی اقوام توسط عباس شیرزادی ، امیر سهرابی و خود من صورت گرفته قرار است در سلسله نشست های پژوهشی ارائه شود در واقع این جلسه ها مبین دستاوردهای من طی سی سال گذشته است که قرار است به صورت فرهنگ نامه ای جامع از موسیقی فلات ایران و دانشنامه موسیقی نواحی ایران ارائه شود.     

این پژوهشگر موسیقی با اشاره به نشست آینده موسیقی پژوهشی اقوام گفت : بعد از برگزاری نخستین نشست پژوهشی و تخصصی موسیقی قومی و عشایر ایران در تاریخ 15 دی ماه نشست موسیقی مذهبی و در ادامه در تاریخ 9 اسفند نشست نوروز خوانی های ایران برگزار می شود.

لازم به ذکر است پس از پایان نشست قطعاتی از موسیقی شاهسون مناطق مرکزی و موسیقی عاشیق آذربایجانی همراه با رقص محلی در سالن ناصری خانه هنرمندان به روی صحنه می رود. 

کد مطلب 999274

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