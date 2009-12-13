اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از هفته پنجم مسابقات فوتسال لیگ دسته یک کشور تیم فرش آرا مشهد از سد میهمان خود گذشت.

در این هفته تیم فرش آرا مشهد با حساب 5 بر 2 بر تیم فوتسال شهرداری تبریز غلبه کرد و به رده سوم جدول گروه ب مسابقات صعود کرد.

این رقابت در سالن ورزشی مجموعه کارگران مشهد برگزار شد.

خراسان رضوی قهرمان تالو در رقابتهای ووشوی کشور

سومین روز رقابتهای ووشوی قهرمانی کشور در رده بزرگسالان در شیراز پنجشنبه در بخش تالو به پایان رسید که در نهایت تیم استان خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسید.

در پایان رقابتهای تالو تیم خراسان رضوی با کسب دو مدال طلا و یک نقره به مقام قهرمانی رسید، اردبیل با کسب یک مدال طلا و یک عنوان دهمی دوم شد، خوزستان با یک طلا در جایگاه سوم ایستاد و تیمهای گلستان، تهران الف و کرمانشاه هرکدام با کسب یک نشان نقره به ترتیب چهارم تا ششم شدند، قزوین با یک مدال برنز هفتم شد و تیمهای چهارمحال بختیاری و کرمان هم با یک برنز مشترکا در ردیف هشتم قرار گرفتند.

در فرم چانگ چوان نتایج انفرادی، امیرمحمد رضایی از خراسان رضوی، مهدی قبادی از کرمانشاه و حسام تشنیزی از چهارمحال و بختیاری موفق به کسب مقام شدند.

در مجموع فرمهای نان چوان و نن گون، فرشاد عربی از خوزستان، مجتبی رضایی از گلستان و بهنام گلی از کرمان عنوان برترینها را به خود اختصاص دادند.

برترینهای فرمهای دائوشو و گون شو نیز مهدی انامقی از اردبیل، احسان پیغمبری از خراسان رضوی و علی رضایی ازز کردستان بودند.

در مجموع فرمهای تای چی چوان و تای جی جین، علی وطن خواه از خراسان رضوی، رسول صادقی از تهران الف و مهدی یوسفی از قزوین حائز رتبه شدند.

این نفرات جواز حضور در اردوی تیم ملی جهت شرکت در بازی‌ های آسیایی 2010 گوانگجو را به دست آوردند.