به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد تقی رهبر نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص انعکاس هتک حرمت به ساحت مقدس امام راحل (ره) در صدا وسیما با وجود انتقاد برخی از چهره ها چیست، اظهار داشت: معتقدم صدا و سیما کار بدی نکرده بلکه کار بد را آنها کردند که این عمل زشت را انجام دادند.

وی افزود: صدا و سیما با نشان دادن این موضوع می خواهد بگوید ماهیت کسانی که این تجمعات را برپا می کنند این است و بنابراین جریان شناسی برای مردم لازم است.

رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس تصریح کرد: این گروه که به اقدام صدا و سیما انتقاد کرده اند اول باید این اقدام را محکوم می کردند سپس در خصوص انعکاس آن در صدا و سیما نظر می دادند. معتقدم معترضین به جای اعتراض به صدا و سیما باید به اصل ماجرا اعتراض می کردند.

رهبر با اشاره به اهانت به ارزش های انقلاب و نظام در اعتراضات پس از انتخابات و دیوارنویسی ها تاکید کرد: این اتفاقات یک جریان است و نشان می دهد این جریان در راستای اهداف بیگانه حرکت می کند.

وی همچنین این اقدامات را در راستای اسلام ستیزی، شیعه هراسی و ارزش زدایی دانست و گفت: در خارج از کشور به پیامبر و در داخل به ولایت فقیه و عکس امام اهانت می شود که اگر آنها را کنار هم قرار دهیم یک پرونده قطور خواهد شد و نشانگر یک حرکت هدایت شونده است.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه این جریان را منتسب به میرحسین موسوی و حتی دانشجویان هم نمی دانم خاطر نشان کرد: این دانشجوها بچه های همین کشورند و در بحث های سیاسی کشمکش هایی وجود دارد که نباید فضا را به صورتی بسازیم که اغتشاشگران وارد این فضا شوند متاسفانه ما فضا را به گونه ای ساخته ایم که تجلی مجرمان را زیاد کرده ایم.

حجت الاسلام رهبر افزود: فضا را به گونه ای ساخته ایم که جرات جسارت را میدان می دهیم و بعد می گوییم چرا اینگونه شد. حرکات قبلی نیز مخالفت با آرمانهای امام (ره) بود. وی پاره کردن عکس حضرت امام را نتیجه وجود چنین فضایی در کشور خواند.