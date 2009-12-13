اتحادیه عرب از تصمیم آمریکا برای محدودیت رسانه های عربی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، اخیرا کنگره آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را تحت بررسی قرار داده است که در صورت تصویب نهایی آن، ماهواره هایی که با شبکه های المنار، الاقصی و الرافدین قرارداد امضا می کنند، جریمه و تنبیه می شوند.

کنگره مدعی است این شبکه ها برنامه هایی را پخش می کنند که باعث رشد و توسعه تروریسم و خشونت می شود.

"محمد الخملیشی" معاون امور رسانه ای اتحادیه عرب، در این باره اظهار داشت: اعمال تدابیر تنبیهی علیه ماهواره ها درباره محتوای برنامه های شبکه های طرف قرارداد، با مسائل قانونی و ماهیت کاری این موسسات در تعارض است.

وی تاکید کرد: موسسات دارنده ماهواره مسئولیتی در قبال محتوای برنامه های پخش شده توسط شبکه های طرف قرارداد ندارند، چه آنکه این شبکه ها قبل از آن از کشورهایی که تحت پوشش قرار می دهند، مجوزهای لازم را دریافت کرده اند.

معاون امور رسانه ای اتحادیه عرب در ادامه افزود: هم اکنون اتحادیه عرب در حال انجام مذاکراتی با وزارتخانه های امور رسانه ای کشورهای عرب برای بررسی این مسئله است.