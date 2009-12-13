177 پیرغلام استان مرکزی قدردانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار مرکزی روز یکشنبه در این مراسم گفت: افتخار مداحی و خدمتگزاری به عزاداران سالار شهیدان افتخاری است که به سادگی نصیب هر کسی نمی شود و پیرغلامان و خادمان حسینی باید قدر این نعمت را دانسته و از آن به خوبی در اعمال و رفتار خود پاسداری کنند.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: پیر غلامان رسالت سنگینی در انتقال مفاهیم و ارزش های نهضت عاشورا به مردم خصوصا جوانان دارند که باید با برنامه ریزی و توجه دقیق به نیازهای آنان به گونه ای عمل شود که انتقال این مفاهیم به نسل جوان به خوبی به انجام برسد.

شعبانی فرد رسالت خادمان ابا عبدالله حسین را بسیار سنگین و خطیر عنوان کرد و افزود: خادمان حسینی نباید اجازه دهند که انحراف در میان جوانان ایجاد و عفت دختران مسلمان زیر سئوال برود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز گفت: خدمتگزاری به عزاداران حسینی مدالی است که صاحبان آن در نزد ذات الهی از ارزش و قداست بالایی برخوردارند.

حجت الاسلام احمد رضاییان افزود: مدال افتخار خدمتگذاری به امام حسین و عزاداران حسینی بی نشان است ولی کسانی که افتخار داشتن آن را دارند باید با اقدامات خود به گونه ای عمل کنند که به خوبی این نشان حفظ و پایدار باقی بماند.

وی با اشاره به اهانت های صورت گرفته در وقایع اخیر با ابراز انزجار نسبت به این وقایع گفت: اگر امروز عده ای نابخرد اهانتی به تمثال امام راحل روا می کنند و افکار آزادیخواهان کشور و حتی جهان جریحه دار می شود این موضوع نشان می دهد که مرجعیت دینی و قداست آن در میان مردم بسیار بالا است و مردم نسبت به اینگونه اعمال واکنش های جدی نشان می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بر ضرورت تکریم از خادمان حسینی تاکید کرد و گفت: حفظ و تکریم از این خادمان وظیفه داریم ولی تکریم واقعی از آنان در محضر عدل الهی به انجام خواهد رسید.