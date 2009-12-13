نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین در این نمایشگاه که تا 25 آذر ماه برپا خواهد بود بیش از 40 دستگاه اجرایی، موسسه و واحدهای تحقیقاتی دستاوردهای پژوهشی خود را به صورت کتاب، جزوه، مقاله و محصولات تحقیقاتی در 50 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

احمد عجم استاندار قزوین امروز در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، گفت: باید پژوهش و تحقیق در کشور به یک فرهنگ تبدیل شود تا بتوانیم با تعیین اولویت‌های پژوهشی در صحنه عمل هم وارد شویم.

استاندار افزود: اگر به پژوهش نگاه ملی داشته باشیم تولیدات ما می تواند گره‌ای از مشکلات ملی را باز کند و از پراکندگی، موازی‌کاری و هزینه های گزاف در حوزه کار نیروی انسانی جلوگیری شود.



عجم اظهار داشت: مدیریت زمان مسئله مهمی است که باید در پژوهش و تحقیق به آن توجه شود و نتایج پژوهش بتواند محورهای توسعه کشور و استان را فعال کند و هزینه‌های دست‌یابی به توسعه و پیشرفت را کاهش دهد.



وی هفته پژوهش را نماد توجه به پژوهش دانست و گفت: در استانی مانند قزوین که پیشنینه علمی، فرهنگی و بیش از سه هزار واحد صنعتی فعال و ذخایر ارزشمند در بخش کشاورزی دارد باید مشکلاتی مانند کمبود آب مورد پژوهش قرار گیرد و نتایج آن کاربردی وعملیاتی شود و مدیران و مسئولان هم از این نتایج استفاده کنند تا با تلفیق سیاست‌های کلی کشور و نگاه ملی و منطقه‌ای بتوانیم مسائل خود را حل کنیم.



استاندار قزوین مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تحقیق را ضروری خواند و تصریح کرد: نقش بخش خصوصی در پژوهش برجسته و بسیار جلوتر از نقش دولت است و ما در استان آماده ایم برای واگذاری فعالیتهای تحقیقی به فعالان بخش خصوص همکاری کنیم.

عبدالعلی آل بویه رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین هم پژوهش را از عوامل تاثیر گذار در توسعه کشور خواند و یادآورشد: دستیابی به حقیقت و تصمیم گیرهای درست در گرو توجه به تحقیق و پژوهش است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین اضافه کرد: پژوهش بازوی نرم‌افزاری برای مدیریت محسوب می‌شود و داشتن اطلاعات کافی از گذشته، آشنایی با وضعیت موجود وآگاهی از راه آینده بدون پژوهش ممکن نمی شود.

آل بویه پژوهش، خلاقیت و نوآوری را اساسی ‌ترین نیاز جامعه برای رسیدن به پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی و استقلال واقعی دانست و گفت: فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی نقش بسزایی در توسعه کشور دارد و بدون پژوهش و علم نمی توان تغییرات لازم را در جامعه ایجاد کرد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین خاطر نشان کرد: باید پژوهش بر اساس نیاز جامعه و مطابق با راهبردها، اهداف و برنامه‌های چشم‌‌انداز 20 ساله کشورهدایت شود تا به ارتقا جایگاه علمی کشور کمک کند.

آل بویه گفت: استان قزوین با داشتن مراکز متعدد دانشگاهی آموزشی و تحقیقاتی و 100 هزار دانشجو، استاد و محقق و سه هزار واحد صنعتی ظرفیت بالایی دارد که با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی می توان به عنوان حلقه اتصال میان دانشگاه و صنعت به برنامه ریزیها کمک کرد.