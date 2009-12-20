طرح جامع گردشگری چهارمین جاده زیبای جهان عملی نشده است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طرح جامع گردشگری آسارا بارها مطرح و تصویب شده اما به دلایل مختلف هنوز وارد مرحله عملی شدن نشده است.

وی ادامه داد: واحد نشدن مدیریت چندگانه بخش آسارا از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عدم تحقق طرح جامع گردشگری این بخش است و در این زمینه مانع ایجاد کرده است.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه طرح جامع گردشگری آسارا مورد کم توجهی قرار گرفته و اهمیت آن هنوز به طور کامل برای همه تبیین نشده است.

آجرلو اظهار داشت: جاده چالوس به عنوان چهارمین جاده زیبای جهان از آسارا می گذرد و تحقق طرح جامع یادشده موجب رونق گرفتن گردشگری در این جاده می شود.

تحقق طرح جامع گردشگری آسارا از سوی مسئولان ذیربط با جدیت دنبال شود

آجرلو در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: لازم است تحقق طرح جامع گردشگری آسارا از سوی مسئولان ذیربط با جدیت دنبال شود و به این امر به عنوان یک مسئله بسیار ضروری و تعیین کننده نگریسته شود.

نماینده مردم کرج در خانه ملت یادآور شد: جاده چالوس، جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعت و مذهبی را در دل خود دارد و باید تلاش کنیم که این جاذبه ها به بهترین نحو معرفی شود و گردشگر در منطقه افزایش یابد.

آجرلو افزود: البته صرف افزایش گردشگر کافی نیست و باید تلاش کنیم که امکانات کافی برای ارتقای صنعت گردشگری در جاده چالوس و بخش آسارا تامین شود.

وی اظهار داشت: آنچه جاذبه های گردشگری آسارا را دوچندان کرده، گذر حدود 80 کیلومتر از جاده چالوس از دل این بخش و قرار گرفتن جاذبه های تاریخی، مذهبی و طبیعی در اطراف این چهارمین جاده زیبای جهان است.

بسیاری از گردشگران از جاذبه های پنهان و آشکار بخش آسارای کرج بی اطلاع هستند

آجرلو افزود: بسیاری از گردشگرانی که از طریق جاده چالوس به استانهای شمالی می روند از جاذبه های پنهان و آشکار بخش آسارای کرج بی اطلاع هستند و در سفر خود به سوی شمال تنها به عنوان مسافر از این بخش گذر می کنند.

وی ادامه داد: حث انتخاب شش منطقه گردشگری در کرج از مهمترین فعالیتهای صورت گرفته است که می تواند در معرفی قابلیتهای گردشگری کرج و ارتقای کیفی فعالیتهای صورت گرفته تاثیر فراوانی داشته باشد.

آجرلو یادآور شد: کرج از این پتانسیل برخوردار است که آثار باستانی آن تنها در داخل یا خارج شهر واقع نشده اند و این آثارهم در داخل شهر و هم خارج شهر به چشم می خورند.

اطلاع رسانی در خصوص جاذبه های گردشگری آسارا سالانه صدها هزار گردشگر را جذب می کند

آجرلو عنوان کرد: اطلاع رسانی در خصوص جاذبه های گردشگری آسارا می تواند سالانه صدها هزار گردشگر را به این بخش زیبا جذب کند.

وی ادامه داد: رشد و توسعه صنعت گردشگری از مهمترین اهداف است در حالیکه با ادامه روند کنونی در زمینه گردشگری در کرج، اهداف مورد نظر در خصوص این توسعه محقق نمی شود.

آجرلو افزود: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز لازم است به توسعه گردشگری توجه ویژه ای داشته باشیم و شرایط به سویی ببریم که درآمدهای حاصل از گردشگری آن قدر بالا باشد که درآمد کشور را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

امکانات کنترل حوادث غیرمترقبه در جاده چالوس جوابگوی نیازها نیست

آجرلو در آخرین بخش سخنان خود نیز یادآور شد: امکانات کنترل حوادث غیرمترقبه در جاده چالوس و بخش آسارا به عنوان یک زیرساخت، جوابگوی نیازها نیست و باید برای افزایش این امکانات تلاش شود.

وی خاطرنشان کرد: رونق گردشگری آسارا بدون تامین زیرساختهای لازم مقدور نیست و باید همواره به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

آجرلو افزود: باید شرایطی فراهم شود که همه امکانات زیرساختی در آسارا و جاده چالوس فراهم شود تا از ایجاد مشکل برای مسافران، گردشگران و ساکنان این بخش در زمینه های مختلف جلوگیری شود.