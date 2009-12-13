تسویه کامل پارس خودرو با رنوپارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت پارس خودرو، مسیح مشهدی تفرشی اظهار داشت: با برنامه ریزیهای دقیق انجام شده، هر گونه پرداخت به رنوپارس و سایر قطعه سازان تندر90 به روال عادی برگشته و انتظار داریم با تامین قطعه، تولید این خودرو از روزانه 170 دستگاه در حال حاضر به بیش از 200 دستگاه در روز افزایش یافته و تا پایان سال به بیش از 220 دستگاه در روز برسد.

وی افزود: تولید تندر90 در ابتدای سال جاری در شرکت پارس خودرو بین 30 تا 40 دستگاه در روز بود در حالی که در صورت تامین مناسب و به موقع قطعه از سوی قطعه سازان داخلی و خارجی ، ظرفیت تولید این خودرو در خطوط تولید پیشرفته شرکت پارس خودرو در حدود روزی 600 دستگاه است.

تفرشی بر تحویل به موقع خودرو تندر90 به مشتریان تاکید کرد و گفت: پارس خودرو در تولید و تحویل این خودرو به مشتریان از برنامه عقب نیست و قرار است این شرکت به تمامی تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند و حتی دعوتنامه های مشتریان دی ماه نیز یک ماه زودتر از موعد ارسال شده و یا در حال ارسال است.

مدیر عامل پارس خودرو با اشاره به اهمیت رشد تولید این خودرو باکیفیت در سطح کشور افزود: هماهنگی های لازم با شرکت رنوپارس و سایر تولیدکنندگان قطعات برای رشد تولید انجام شده و این در حالی است که کلیه زیرساخت ها و ظرفیت سازی های لازم برای این کار از سالها پیش در شرکت پارس خودرو وجود دارد.

وی در مورد بحث تمرکز تولید خودرو تندر90 در یکی از کارخانه های پارس خودرو یا ایران خودرو گفت: طرح پیشنهادی تمرکز تولید در یکی از این کارخانه ها که توسط هر دو شرکت پارس خودرو و ایران خودرو به امضاء رسیده است، رد نشده و در حال پیگیری است و با روی کار آمدن مدیریت جدید ایدرو منتظر تصمیمات و نظر جدید این سازمان هستیم.