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۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

مجموعه "از یاد رفته" راهی تهران می‌شود

مجموعه "از یاد رفته" راهی تهران می‌شود

عوامل مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" به کارگردانی فریدون حسن‌پور برای ادامه تصویربرداری راهی تهران می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مجموعه "از یاد رفته" در تنکابن مشغول تصویربرداری این پروژه هستند و به زودی برای ادامه کار راهی تهران می‌شوند.

در مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" محمدرضا فروتن، سپیده خداوردی، رضا ناجی، صادق صفایی، رضا حوری میرمحمدی و چند بازیگر بومی بازی می‌کنند و در خلاصه داستان آن آمده است: مرتضی و معصومه خواهر و برادری روستایی هستند که به تازگی پدرشان را از دست داده‌اند. رابطه مرتضی با خانواده مش رضا باعث می‌شود میان او و گلرخ روابط عاطفی به وجود بیاید...

"از یاد رفته" در 26 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش شبکه یک تهیه می‌شود و عوامل تولید عبارتند از مدیر تولید: شهریار شهباززاده، مدیر تصویربرداری: نادر معصومی، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه: حسن روحپروری، طراح گریم: محمدرضا قومی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: یوسف روحانی.

کد مطلب 999430

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