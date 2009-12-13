به گزارش خبرنگار مهر، گروه مجموعه "از یاد رفته" در تنکابن مشغول تصویربرداری این پروژه هستند و به زودی برای ادامه کار راهی تهران می‌شوند.

در مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" محمدرضا فروتن، سپیده خداوردی، رضا ناجی، صادق صفایی، رضا حوری میرمحمدی و چند بازیگر بومی بازی می‌کنند و در خلاصه داستان آن آمده است: مرتضی و معصومه خواهر و برادری روستایی هستند که به تازگی پدرشان را از دست داده‌اند. رابطه مرتضی با خانواده مش رضا باعث می‌شود میان او و گلرخ روابط عاطفی به وجود بیاید...

"از یاد رفته" در 26 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش شبکه یک تهیه می‌شود و عوامل تولید عبارتند از مدیر تولید: شهریار شهباززاده، مدیر تصویربرداری: نادر معصومی، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه: حسن روحپروری، طراح گریم: محمدرضا قومی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: یوسف روحانی.