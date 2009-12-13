به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سعدی ارسلان مدیر انجمن مسلمانان ترک‌تبار آلمان اظهار داشت: این کلاسها با هدف آموزش کارشناسان و افرادی برگزار می‌شود که پیشینه دانش الهیاتی داشته و می‌توانند الگویی باشند که دیگران به آنها اعتماد کنند.

15 امام جماعت در این کلاسهای چهار ماهه که با محور زبان و فرهنگ آلمانی برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. در این کلاسها قدرتهای دولت، زندگی در جامعه ای متکثر، تنوع دینی، نظام آموزشی، مهاجرت و کار اجتماعی به آنها آموزش داده می‌شوند.

ارسلان گفت: شرکت‌کنندگان در این کلاسها برای یادگیری زبان و گشایش درهای یک دنیای جدید از انگیزه کافی برخوردارند.

این کلاسهای آموزشی که با عنوان "ائمه جماعات برای ادغام" ارائه می شود از روز پنجشنبه 10 دسامبر (19 آذر ماه) در شهر نورمبرگ به عنوان ابتکار عمل موسسه گوته و دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگی آغاز به کار کرد.

اکثر ائمه جماعات آلمان تحصیلات دینی خود را خارج از آلمان و اغلب در ترکیه تکمیل کرده‌اند. دفتر امور دینی ترکیه اغلب ائمه جماعات را به مساجد وابسته به انجمن مسلمانان ترک تبار آلمان اعزام می‌کند اما تعداد معدودی از آنها از مهارتهای زبان آلمانی برخوردار هستند.

2250 امام جماعت در آلمان فعال هستند که 800 نفر آنها ترک تبار هستند. در آلمان 160 مسجد و 2600 نمازخانه وجود دارند.

برگزار کنندگان این کلاسها ابراز امیدواری کرده‌اند که این کلاسها بتواند به ارتقای وضعیت ارغام مسلمانان در جامعه کمک کند؛ چرا که ائمه جماعات می‌توانند نقش مهم و مکملی به عنوان میانجی مهاجران و اکثریت جامعه ایفا کنند.

برگزار کنندگان این کلاسها همچنین در نظر دارند که این پروژه را به نوعی گسترش دهند که 135 مرد و زن را در 9 شهر آلمان طی سه سال آینده دربربگیرد.

این کلاسها جدید نخستین ابتکار عمل دولت برای آموزش ائمه جماعات خارجی نیست.

تعداد مسلمانان آلمان 4 میلیون نفر تخمین زده شده اند که بیش از 200 هزار نفر آنها در برلین سکونت دارند، این درحالی است که مسلمانان ترک تبار دو سوم از جمعیت اقلیت مسلمان آلمان را تشکیل داده است و اسلام نیز پس از مسیحیت پروتستان و کاتولیک سومین دین بزرگ این کشور است.