به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا کاظمی مدیر گالری جهان‌نما صبح امروز در نشستی خبری برنامه‌های این گالری تازه تاسیس را تشریح کرد. وی گفت: هنرخانه آریانا یک نگارخانه کاملا خصوصی است و هدف ما این است که اولین شرکت سهامی عام در حوزه هنر باشد و عمده فعالیت آن توسعه اقتصادی هنراست.

وی تصریح کرد: این نگارخانه سه‌شنبه 24 آذرماه در کاخ نیاوران با برپایی نمایشگاهی از 12 هنرمند بنام نقاشی ایران رسما کار خود را آغاز می‌کند و 15 روز میزبان هنردوستان خواهد بود. اولین نمایشگاه این گالری با 16 اثر از آیدین آغداشلو، احمد اسفندیاری، علی‌اکبر صنعتی، صادق تبریزی، ناصر اویسی و... افتتاح می‌شود که به نوعی پیوند هنر و گردشگری است.

مدیر گالری جهان‌نما گفت: این گالری برای توسعه هنر در سطح گسترده و همچنین فرهنگسازی بیشتر آثار هنرمندان جوان را در اتاق‌ها و لابی‌های هتل‌ها به نمایش می‌گذارد که علاوه بر گسترش فرهنگ هنر در جامعه به توسعه چرخه اقتصادی آن کمک می‌کند. برگزاری نمایشگاه در شهرستان‌ها و خارج از کشور و شرکت در حراجی‌های بین‌المللی از دیگر برنامه‌های هنرخانه آریانا است.

کاظمی همچنین از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در هنر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: هنرخانه آریانا علاوه بر هنر تجسمی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز فعالیت می‌کند و هدف از تدوین این برنامه نیز تلفیق هنرهای دستی، سنتی و مدرن است. این گالری از استادان و پیشکسوتان باسابقه هنر در مراسمی تجلیل خواهد کرد که جزئیات آن اعلام می‌شود.

نمایشگاه بزرگان نقاشی معاصر ایران روز سه‌شنبه 24 آذرماه همزمان با افتتاح گالری جهان‌نما برپا می‌شود و تا 9 دی ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه هر روز از ساعت 9 تا 21 پذیرای علاقمندان است.