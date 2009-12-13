صداگذاری "بیداری رویاها" ادامه دارد

باشه آهنگر به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم سینمایی "بیداری رویاها" به تازگی به پایان رسیده و صداگذاری این فیلم توسط علی علویان همچنان ادامه دارد. به زودی با مشخص شدن آهنگساز ساخت موسیقی این فیلم آغاز می‌شود.

"بیداری رویاها" روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. محمدرضا گوهری فیلمنامه این فیلم را براساس ایده‌ای از آهنگرنوشته است. حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، امیرحسین آرمان، رز رضوی، سارا خوئینی‌ها، اسماعیل خلج، حمیدرضا آذرنگ، حبیب دهقان‌نسب بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: تورج منصوری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: کورش علیزاده. محمدعلی باشه آهنگر فیلم‌های سینمایی "فرزند خاک"، "نبات داغ" و "نیمه گمشده" را کارگردانی کرده است.