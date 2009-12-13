به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی در حاشیه چهارمین همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان در جمع خبرنگاران به شأن و منزلت بازنشستگان و توجه به امور معیشتی و رفاهی این قشر تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این خواهد بود که در جهت منزلت این عزیزان تلاش کنیم و نیازها و مشکلات آنان را بر طرف کنیم گرچه باید تاکید کنیم دولت بدون آنکه بودجه ای تصویب شود نمی تواند هزینه ای کند اما با این وجود هرچه برای بازنشستگان کار کنیم کم است.

وزیر رفاه در ادامه تصریح کرد: ار سال 85 ، 70 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده و در سال 87 با قانون مدیریت خدمات کشوری شاهد افزایش بیش از 60 درصدی حقوق بازنشستگان بودیم اما در مورد معوقه های قبل از سال 79 باید اذعان داشت مشکلاتی که درباره سهام پتروشیمی جم جهت پرداخت معوقه ها وجود داشت رفع شده و امیدواریم به زودی شاهد پرداخت معوقه ها باشیم.

محصولی همچنین در خصوص زیرمجموعه قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه گفت : هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه رفاه آمده است اما مصوبه قانونی در این باره طی چند روز آینده مصوب می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره آمدن فتاح به سازمان تامین اجتماعی گفت : از خودشان بپرسید اما ما می خواهیم بیاید.

در زمان حضور وزیر رفاه در جمع خبرنگاران تیم حفاظتی وزیر مانع از طرح سئوالات خبرنگاران شدند و همین امر باعث شد تا سئوالات خبرنگاران درباره سیاست وزارت رفاه درباره موضعاتی همچون خط فقر و بیمه ها بدون پاسخ بماند.