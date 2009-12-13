به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره جشنواره فیلم مراکش دیشب در رباط به پایان رسید و "بی‌شمال " ساخته ریگوبرتو پرسکانو برنده جایزه اول جشنواره شد. دو فیلم "بارون‌ها" ساخته نبیل بن یدیر از بلژیک و "دخترم" به کارگردانی شارلوت لیم از مالزی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را دریافت کردند.

سیون ملویل بازیگر فیلم "عشق و نفرت" از دانمارک برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره شد و لوته فربیک برای نقش‌آفرینی در فیلم "مسئله شخصی نیست" از هلند جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را به خود اختصاص داد.

جشنواره نهم فیلم مراکش با تمرکز روی سینمای کره جنوبی برگزار شد. در دوره‌های گذشته سینمای ایتالیا، اسپانیا، مصر و انگلیس محور اصلی برنامه‌های جشنواره فیلم مراکش بودند. عباس کیارستمی ریاست هیئت داوران این دوره را بر عهده داشت.