اشتغال واقعی در شرایط کنونی نیازمند بررسی کارشناسانه است

نماینده آستارا در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اشتغال برآیند همه فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مختلف بوده و در حال حاضر نیز سر فصل مشترک عمده ترین دغدغه های دستگاههای اقتصادی و اجرایی مملکت است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیتها و منابع مالی لازم به منظور ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد، اظهارداشت: عدم استفاده بهینه از منابع موجود، ضعف مدیریتهای اجرایی در کشف ظرفیتها و قابلیتهای منطقه ای و تعامل ضعیف دانشگاه و صنعت از جمله موانع و مشکلات دراین عرصه است.

دلقپوش ادامه داد: مشکل بیکاری امروز دامنگیر تمامی کشورهای جهان شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است اما از آنجائیکه سیاستهای انفعالی بازار کار آنان برنامه ریزی شده و قوی است بحران بیکاری به صورت بسیار مشهود و آشکار نیست.

وی با بیان اینکه کارگروه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان برای جذب سرمایه گذاران واقعی در جامعه بیشترتلاش کند، ادامه داد: سرمایه گذاری واقعی مهمترین راه توسعه و نجات استان است که باید مسئولان توجهی ویژه به این مهم داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه استعدادهای طبیعی آستارا با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکوفا می شود، افزود: این شهرستان بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف دارد و این تنها روشی است که این استعداد ها امکان شکوفایی می یابند.

وی اظهار داشت: آستارا به دلیل داشتن شرایط ویژه جغرافیای، استعداد فراوانی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و باید در راستای شکوفا کردن این استعدادها تلاش کرد.

دلقپوش با بیان اینکه در توسعه پایدار باید از کشاورزی برای ایجاد اشتغال ثابت استفاده شود، یاد آورشد: آستارا با داشتن عرصه های میراث فرهنگی توانایی جذب توریست بسیار زیادی دارد و باید برای جذب سرمایه گذار و ایجاد امکانات مورد نیاز برای توسعه صنعت گردشگری اقدام شود.