انتقاد شدید حسینیان از موسسه پژوهشی آثار امام (ره)

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روح الله حسینیان نماینده تهران در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص اهانت به ساحت حضرت امام(ره) طی سخنانی اظهار داشت: توهین به امام(ره) گاهی اوقات اتفاق افتاده و این یک اتفاق نبود بلکه نتیجه فرایندی بود که نزدیک 10 سال است که در کشور ما در حال شکل گرفتن است.

وی افزود: اگر همان زمانی که یکی ایدئولوگهای این جریان اعلام کرد که افکار امام(ره) به موزه های پاریس سپرده شده، جریان به اصطلاح اصلاح طلب و دوم خردادی موضع خود را مشخص می کردند ، بدانید که امروز چنین اتفاقی در 16 آذر به وجود نمی آمد.

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: بدانید وقتی جریان فتنه در مقابل نظام ایستادند و با یک دیکتاتوری روشنفکرمآبانه تلاش کردند که اقلیتی را پیروز نشان دهند و سپس آن اقلیت را تحمیل کنند این اقدام با روح امام(ره) که روح ضد استبدادی بود مغایرت دارد.

وی گفت : اگر اینها در چنین روندی قرار نمی گرفتند و تحریک نمی کردند قطعاً بدانید چنین اتفاقی رخ نمی داد. اگر با شعار آنها در 13 آبان برخورد شده بود و جریان و سران فتنه همسو با آنها نبودند و روح آنها پذیرش چنین شعارهایی را نداشت و اعلام برائت می کردند، قطعاً بدانید که چنین اتفاقی نمی افتاد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که گفت موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) در دوره اصلاحات در برابر هتاکی ها نسبت به امام(ره) سکوت می کرد اما امروز به جای محکوم کردن این اتفاقٰ صدا و سیما را به نقد کشیده آیا نیاز به بازنگری در این موسسه نیست گفت: در 8 سال حاکمیت دوم خردادی ها چه جنایتهایی که نسبت به افکار و اندیشه های حضرت امام(ره) مرتکب نشدند و حتی افکار امام(ره) را افکار موزه ای خطاب کردند. اما این افراد حتی یک عکس‌العمل در برابر این اقدام اخیر از خود نشان ندادند و به محض آنکه از این سو، انتقاد به حقی نسبت به برخی از وابستگان حضرت امام(ره) می شود، به میدان می آیند و موضع گیری می کنند.