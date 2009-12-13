  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

شهردار قدس شریف از قالیباف قدردانی کرد

شهردار قدس شریف از قالیباف قدردانی کرد

حاج زکی الغول در نامه ای به شهردار تهران از ابراز همدردی قالیباف با مردم ستمدیده قدس شریف قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه حاج زکی الغول به شهردار تهران آمده است: "با کمال خرسندی و تشکر نامه شما برادر گرامی استاد محمد باقر قالیباف شهردار تهران را دریافت کردم که حاوی نگرانی و دل مشغولی شما نسبت به تجاوز و هتک حرمت حاکمان رژیم صهیونیستی فاقد اخلاق و ارزش های دینی و انسانی و معنوی، علیه مسجد الاقصی و قدس شریف و زمین های طاهر و مقدس آن بود.

امروز برای همه جهانیان ثابت شده است که رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی که ادعای دموکراسی دارند و فریاد رعایت حقوق بشرتنها برای غیر مسلمانان را سر می دهند، خود را مافوق قوانین بین المللی و قرارهای آن فرض نموده و به هیچ یک از آنها پایبند نیست.

امروز بر جهان اسلام واجب است که با هیچ احدی بر سر حقوق امت خود درهر نقطه از جهان که باشد مسامحه و معامله نکند و با تمسک به آنچه خداوند امر فرموده از قدرت و اتحاد و و حدت کلمه عمل نمایند تا دشمنان خود را در عالم بترسانند و موقعیت و کلام خود را تثبیت کنند.

"ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص "

اما اوضاع ساکنان قدس و نگهبانان آن و مردم فلسطین به گونه ای است که نیاز شدید به کمک ها و حمایت های اسلامی و برادرانه دارند تا بتوانند در سرزمین خود پایداری و مقاومت نمایند و زکات اموال مسلمانان می تواند نیازهای آنان را پوشش دهد.

خداوند به شما جزای خیر بدهد و آرزوی بهترین ها برای شما و شهرتان و امنیت و سلامت و پیشرفت و شکوفایی برای وطنتان را داریم و خداوند همگی شما را حفظ نماید."

کد مطلب 999502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها