شهردار قدس شریف از قالیباف قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه حاج زکی الغول به شهردار تهران آمده است: "با کمال خرسندی و تشکر نامه شما برادر گرامی استاد محمد باقر قالیباف شهردار تهران را دریافت کردم که حاوی نگرانی و دل مشغولی شما نسبت به تجاوز و هتک حرمت حاکمان رژیم صهیونیستی فاقد اخلاق و ارزش های دینی و انسانی و معنوی، علیه مسجد الاقصی و قدس شریف و زمین های طاهر و مقدس آن بود.

امروز برای همه جهانیان ثابت شده است که رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی که ادعای دموکراسی دارند و فریاد رعایت حقوق بشرتنها برای غیر مسلمانان را سر می دهند، خود را مافوق قوانین بین المللی و قرارهای آن فرض نموده و به هیچ یک از آنها پایبند نیست.

امروز بر جهان اسلام واجب است که با هیچ احدی بر سر حقوق امت خود درهر نقطه از جهان که باشد مسامحه و معامله نکند و با تمسک به آنچه خداوند امر فرموده از قدرت و اتحاد و و حدت کلمه عمل نمایند تا دشمنان خود را در عالم بترسانند و موقعیت و کلام خود را تثبیت کنند.

"ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص "

اما اوضاع ساکنان قدس و نگهبانان آن و مردم فلسطین به گونه ای است که نیاز شدید به کمک ها و حمایت های اسلامی و برادرانه دارند تا بتوانند در سرزمین خود پایداری و مقاومت نمایند و زکات اموال مسلمانان می تواند نیازهای آنان را پوشش دهد.

خداوند به شما جزای خیر بدهد و آرزوی بهترین ها برای شما و شهرتان و امنیت و سلامت و پیشرفت و شکوفایی برای وطنتان را داریم و خداوند همگی شما را حفظ نماید."