به گزارش خبرنگار مهر، نشر ثالث امروز دو کتاب جدید از تولیدات خود را راهی کتابفروشیها کرد که این دو کتاب به آثار کبیری اختصاص دارد.

"شبی که ستاره اش راگم کرده است" شامل جدیدترین داستانهای کوتاه این نویسنده است که چاپ اول آن عرضه شده است.



در بخشی از کتاب می‌خوانیم: یک شال ابریشمی زرشکی دور گردنش گره زده. شانه‌هایش پهن و صورت از ته تراشیده اش درخشان است ...

این انتشارات همچنین چاپ نخست مجموعه شعر "دامنم را می‌تکانم از ابر" را از این شاعر منتشر کرده است. این کتاب به از امروز در کتابفروشیها قابل دسترسی است.

یکی از شعرهای کوتاه کبیری که در "دامنم را می‌تکانم از ابر" آمده،عبارت است از: "فنجان‌ها خالی شدند/ چای را نوشیدیم/ کلمه‌ها با تفاله‌های سیاه/ در دایره چینی فنجان/ خشکیدند."

از کبیری تا کنون مجموعه شعرهای "لحظه ها در باد" (۱۳۶۳)، "آرزوهای پاییزی" (۱۳۶۸)، "غروبیها" (۱۳۷۲)، "در ستایش خورشید" (۱۳۷۴)، "دلخوشی‌های پراکنده" (۱۳۷۸)، "طرحی برای سنگ" (۱۳۷۸) و "طرحی برای سنگ و شرحی برای سار"(۱۳۸۱) منتشر شده است.