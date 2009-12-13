یک محقق وجود خود را در دستاورد علمی می بیند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری هفته پژوهش و فناوری را فریاد بلندی دانست که از سوی جامعه علمی برخاسته است و گفت: جامعه علمی کشور با برپایی این نمایشگاه اعلام کردند که همچنان که در دفاع مقدس ایستادیم در صحنه علمی نیز ایستاده ایم و به کوری چشم دشمنان قلل علمی را فتح خواهیم کرد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم هدف از برپایی نمایشگاه امسال را ایجاد سطح تماس بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان محصولات پژوهشی دانست و گفت: امروز در این نمایشگاه شاهد ماهواره امید و ماهواره بر سفیر امید هستیم که باعث غرور ملی اند.

وی اظهار داشت: در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری امسال 68 دانشگاه و موسسه پژوهشی، 26 پارک علم و فناوری، 42 دستگاه اجرایی، 33 انتشارات دانشگاهی، 26 ناشر دانشگاهی و مولفین خارجی، 26 شرکت تجهیزات آزمایشگاهی داخلی و خارجی، 80 انجمن علمی، 113 قطب علمی، 150 نشریه علمی و 86 شرکت مربوط به آب و فاضلاب شرکت کرده اند.