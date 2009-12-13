75 طرح پژوهشی توسط شهرکهای صنعتی خوزستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شرکت شهرکهای صنعتی استان برای نخستین بار با هدف انعکاس تازه ترین یافته های پژوهش حوزه های مختلف پژوهش در زمینه های سرمایه گذاری و صنعتی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان همزمان با هفته پژوهش و فناوری حضور یافت.

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان 70 طرح مطالعاتی پژوهشی در بخش صنعت استان در دو سال اخیر انجام داده است که از جمله سازه های بزرگ صنعتی، تولید آجر سلیسی، فرآورده های گوشتی از آبزیان، خوراک دام از ملاس، پرورش و تولید قارچ، مواد غذایی و نوشیدنیها، ساخت گلاس، قطعات صنعتی کارخانه ای، قطعات فلزی شبکه برق، مخازن تحت فشار، اطاق سردخانه ثابت و متحرک و ساندویچ پانل و ماشین آلات ساختمانی می باشد.

همچنین کار مطالعاتی پنج پروژه صنعتی از جمله تدوین سند راهبردی شهرکهای صنعتی استان، خوشه صنعتی خرما، خوشه صنعتی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی، بررسی و پتانسیل یابی ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی و مراکز رشد علم فناوری در استان و عارضه یابی واحدهای صنعتی صنایع استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان صورت گرفته است.

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان امسال برای نخستین با دستاوردهای گسترده در نمایشگاه هفته پژوهش حضور یافت.

نمایشگاه هفته پژوهش استان خوزستان از 21 تا 26 آذرماه برای بازدید عموم دایر است.

