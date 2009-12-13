به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر متن نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جلسه روز یکشنبه مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

بی شک تحول بزرگی که حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی در جهان ایجاد کرد نقطه عطفی در سرنوشت ملت‌های ستمدیده و مبارزه آنها با مستکبران جهانی بود.

امام خمینی توانست با احیای اسلام ناب محمدی (ص) بیداری اسلامی را در جهان اسلام وسعت بخشد و توازن قوا را در سطح جهان به نفع مستضعفان بر همه زند، به همین جهت استکبار جهانی هرگز دست از دشمنی و کینه توزی نسبت به این رهبر بزرگ الهی برنخواهد داشت، استکبار کینه خود را توسط وابستگان، فریب خوردگان و زخم خوردگان داخلی هر از چند گاهی بروز می‌دهد.

خبر تاسف بار جسارت به حریم الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی را از رسانه‌ها شنیدیم، این اقدام ننگین که خشم انقلابی است حزب الله را در ایران اسلامی و جهان اسلام در پی داشته است نشانه رذالت دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بوده و یقینا نشانه شکست و به پایان رسیدن خط فتنه گران است، خط فتنه این بار هر چند ناشیانه می‌کوشد، اما حضور آگاهانه جوانان دانشجو نشان داد که فرزندان خمینی کبیر همچنان پاسدار راه و رسم او هستند.

ما نمایندگان مردم بزرگوار و انقلابی ایران ضمن محکوم کردن این فاجعه عظیم اعلام می‌داریم که:

1- نخبگان، دانشجویان، استادان، روحانیون، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، بازار و کلیه اقشار مردم نسبت به این عمل ننگین پاسخ قاطعانه‌ای داده و به دشمنان خارجی و مزدوران داخلی نشان می‌دهیم که ملت ایران مانند گذشته همچنان خط امام و ولایت را با قاطعیت تمام پاس می‌دارد.

لازمست به خاطر حضور فعال و چشمگیر استادان و دانشجویان در روزهای 16 آذر و روزهای پس از آن را که تمام فتنه‌های استکبار آن را با ناکامی مواجه کرد از آن صمیمانه سپاسگزاری کنیم و اعلام کنیم که ما به وجود چنین دانشجویانی افتخار می‌کنیم.

3- از حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، ائمه جمعه و وعاظ و علماء، دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور، بازاریان، بسیجیان و مردم متدین و انقلابی ایران که در روزهای اخیر بار دیگر حمایت بی دریغ خود را از حضرت امام خمینی (ره) و ولایت فقیه نشان دادند تشکر می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که از این پس نیز در برابر این فتنه سیاه ساکت ننشینند و تاریخ فتنه از استکبار جهانی، سران فتنه و آشوبگران اعلام بیزاری کنند.

4- از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که با نقش روشنگرانه خود ماهیت جریان فتنه را به مردم حزب الله نشان داد تشکر می‌کنیم و این اقدام شجاعانه سنجیده و به حق صدا و سیما را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

5- ضروری است تا دستگاه قضایی بدون مماشات با تمام کسانی که در خصوص بوجود آوردن چنین صحنه‌هایی شومی نقش داشته‌اند و در ماه‌های اخیر فتنه‌گری کرده و دشمنان امام (ره) را به جسارت واداشته‌اند برخورد قاطع نماید.

6- شایسته بود شخصیت‌های که خود را به امام نزدیک‌تر می‌پندارند و مدعی پیروی از آن بزرگوار هستند پیش از همه در این حرمت شکنی‌ها به پا می‌خواستند و به جای توجیه و تکذیب اهانت‌های که نسبت به مبانی و تصاویر امام راحل در تجمعات ضد انقلاب صورت گرفته به خود بازمی‌گشتند و از خود می‌پرسیدند که کوتاهی آنها چه نقشی در این اقدام زشت بی حرمتی به ساخت قدس امام خمینی (ره) داشته است.

7- بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کنیم که تنها برون رفت در برابر توطئه‌های شوم جریان استکبار جهانی همانگونه که امام راحل فرمودند پشتیبانی تام و تمام از ولایت مطلقه فقیه بوده است، بنابراین خطاب به رهبر عزیزمان می‌گوییم که رهبر از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن.

8- نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگام با ملت بزرگ ایران در میثاق با حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اقدامات فتنه انگیز عده‌ای خود فروخته که در توهین به اسلام و حضرت امام (ره) انجام دادند محکوم می‌نماید و با اعلام حمایت از دانشجویان عزیز مسلمان و عدالت خواه و انقلابی امروز یکشنبه 22/9/88 پس از نماز مغرب و عشاء در جمع دانشجویان عزیز در مرقد حضرت امام (ره) حضور می‌یابند.