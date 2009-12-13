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۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

"میرر" خبر داد:

رهبرکره‌شمالی تیمش را ارنج کرد و مانع صعود ایران به جام‌جهانی شد!

رهبرکره‌شمالی تیمش را ارنج کرد و مانع صعود ایران به جام‌جهانی شد!

سایت میرر در مطلبی که امروز بر روی خروجی خود قرار داده از "کیم جونگ - ایل" رهبر کره شمالی به عنوان کسی نام برده که شرایط صعود تیمش به رقابت های جام جهانی 2010 را هموار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کره شمالی در گروهی که تیم های ایران، عربستان، کره جنوبی و امارات در آن حضور داشتند موفق شد در کنار همتای خود به رقابت های جام جهانی 2010 صعود کند.

برپایه گزارش سایت میرر، کیم جونگ - ایل 68 ساله که مردم کشورش او را "رهبر محبوب" می خوانند در دومی تیمش در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 نقش داشت.

تیم کره شمالی در حالی با کمک رهبر کره شمالی برای نخستین بار از سال 1966 راهی رقابت های جام جهانی می شود که مردم این کشور حق حضور در این رقابت ها را نخواهند داشت.

 کیم جونگ ایل در دیداری که تیم ملی ایران در پیونگ یانگ مقابل کره شمالی بازی کرد و با تساوی بدون گل خاتمه پذیرفت، در ورزشگاه حضور داشت و شخصا تیم کشورش را هدایت کرد.

 در بخش دیگری از این مطلب آمده است که 17 هزار قطعه بلیت به کره شمالی برای حضور در رقابت های جام جهانی 2010 اختصاص پیدا می کند این در حالی است که هیچکدام از هوادران تیم فوتبال این کشور اجازه حضور در این رقابت ها را ندارند.

کیم جونگ - ایل فقط به 200 نفر از نازپرورده های خود اجازه حضور در این رقابت ها را خواهد داد و مردم عادی باید درون خانه های خود بمانند و از آنجا بازی ها را تماشا کنند.

کد مطلب 999535

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