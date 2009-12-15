شکار طعمه ها حیات یوز ایرانی را تهدید می کند

مهدی کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ارائه مجوز شکار بر عهده سازمان محیط زیست است و این حق را به رسمیت می شناسیم و درباره آن دخالتی نمی کنیم گفت: بعید می دانم مجوزی در پارک ملی سیاهکوه صادر شده باشد چرا که هرگونه تیراندازی در پارکهای ملی غیر قانونی است.

رئیس مرکز انرژی، محیط زیست و مدیریت بحران دفتر سازمان ملل در تهران تاکید کرد: مطالعات ما در پروژه یوز ایرانی نشان می دهد که یوز در ایران رفتارهای خاصی از خود نشان داده و حتی ذائقه شکارش هم جالب توجه است. شکار عمده مورد استفاده یوز قوچ و میش و گاهی هم کل و بز است و به نوعی در تعارض با شکار پلنگ است.

این مقام دفتر سازمان ملل در ایران با اشاره به تفاوتهای پلنگ و یوزپلنگ افزود: حیات زیستی یوزپلنگ در این چند سال در ایران آسیب جدی دیده و البته طعمه های شکاریش با آنچه پیش بینی می شده متفاوت است و شواهد و مستندات ما در پروژه بین المللی یوز نشان می دهد که قوچ و میش بیشترین شکارهای یوز هستند.

کامیاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجوز شکار بر چه اساسی در سازمان محیط زیست صادر می شود، گفت: سازمان طبق سرشماریهایی که انجام می دهد، تشخیص می دهد که جمعیت چه گونه ای افزایش یافته است و بر اساس سن این گونه مجوز شکار را صادر می کند.

رئیس مرکز انرژی، محیط زیست و مدیریت بحران دفتر سازمان ملل در تهران اضافه کرد: مطالعات ما نشان می دهد طعمه های یوز که مورد حمایت سازمان ملل قرار گرفته به شدت آسیب دیده و جای نگرانی بسیاری در این زمینه وجود دارد.

همچنین معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد ارائه مجوز به شکارچیان خارجی در پارک های ملی گفت: در مناطق حفاظت شده به شکارچیان خارجی مجوز شکار داده ایم اما این مناطق طعمه یوز ایرانی را به خطر نمی اندازند چرا که یوز جبیر و آهو شکار می کند.

محمد باقر صدوق با اشاره به ساختار فیزیکی بدن یوزپلنگ تاکید کرد: یوز نمی تواند در ارتفاعات به شکار کل و قوچ بپردازد بلکه در دشتها شکار می کند و نمی تواند در ارتفاعات شکاری انجام دهد.

این اظهارات در حالی از سوی صدوق مطرح می شود که به عقیده بسیاری از فعالان محیط زیست هر پروانه شکاری که برای اتباع دیگر کشورها صادر می شود بیش از 10 هزار دلار ارزش دارد و این شکارچیان گاهی در مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی اقدام به شکار غیرمجاز نیز می کنند. با این حال پروژه های مورد حمایت سازمان ملل مانند یوز با مشکل طعمه یوز مواجه شده اند.