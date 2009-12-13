طرح دهیاران راهور در کردستان اجرا می شود

عارف قادرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای توجه هر چه بیشتر به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین توسعه این آموزشها در مناطق روستایی، طرح دهیاران راهور در استان کردستان به اجرا گذاشته می شود.

وی ادامه داد: به دلیل افزایش تعداد وسایل نقلیه عمومی در سطح جامعه به ویژه در روستاهای استان ارتقاء سطح آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در میان رانندگان روستایی در اولویت برنامه های پلیس راهور کردستان قرار دارد و در راستای اجرای این مهم به زودی طرح آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به دهیاران به اجرا گذاشته می شود .

رئیس پلیس راهور استان کردستان بیان داشت: پس از آموزش دهیاران این افراد با برگزاری دوره های مختلف به آموزش رانندگان وسایل نقلیه مختلف از جمله سواری، باری، تراکتور و دیگر وسایل حمل و نقل روستایی می پردازند .

قادرزاده یادآور شد: تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و احترام گذاشتن به حقوق دیگران، رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش میزان حوادث رانندگی در مناطق روستایی از مهمترین این قوانین است که توسط دهیاران به مردم ساکن در روستاهای استان کردستان آموزش داده می شود .

وی افزود: نحوه تردد وسایل نقلیه روستایی به خصوص وسایل و ادوات کشاورزی در سطح جاده های پرتردد برون شهری و ارائه برخی از دستورات بازدارنده و قوانین راهنمایی و رانندگی از دیگر سر فصل های آموزشی می باشد که قرار است توسط دهیاران به مردم آموزش داده شود .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان گفت: امیدورایم با اجرای این طرح مشکلات و خطرات موجود در بخش تردد وسایل نقلیه روستایی کاهش یابد .

قادرزاده عنوان کرد: در چند سال اخیر با تغییر در بحث صدور گواهینامه در سطح کشور افراد شهری و روستایی باید در کلاس های مربوط به آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنند که این امر موجب می شود تا سطح دانش رانندگان افزایش یابد .