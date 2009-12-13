به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس صادق زاده ظهر یکشنبه در جمع مدیران بهزیستی گفت: امروزه شاهد این هستیم که برخی از مسائل اجتماعی به فراموشی سپرده شده و در حاشیه قرار گرفته اند که این مسئله تبعات و لطمات بسیاری را بر جامعه وارد خواهد کرد.

صادق زاده با اشاره به اینکه ارائه خدمات تخصصی در بهزیستی موجب افزایش رفاه اجتماعی جامعه می شود، گفت: در هر جامعه ای که مسائل اجتماعی جدی گرفته نشده آن جامعه دچار مشکل شده است و در جامعه ای که برابری حقوق مردم و بهداشت روانی مردم مورد توجه قرار نگیرد هیچ پیشرفتی صورت نخواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه اگر رفاه اجتماعی برای افراد جامعه ای تعریف نشود، هیچ توسعه و پیشرفتی برای افراد آن جامعه مهم نیست، افزود: وقتی جامعه خود را در معرض خطر می بیند آن جامعه کمتر به فکر رشد و توسعه و بالندگی می افتد و در نتیجه برنامه ریزی برای این جامعه هیچ فایده ای نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: در جوامع در حال توسعه باید برنامه ریزی برای رفاه اجتماعی انجام پذیرد و با ورود همه دستگاه ها ادارات و نهادها در کنار حمایت و کمک مردم بتوانیم برای مسائل اجتماعی و تعمیم رفاه اجتماعی به کل جامعه قدم برداریم.

صادق زاده با بیان اینکه جنوب استان نیازمند توجه ویژه در بحث رفاه اجتماعی است، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص جنوب استان از جمله محرومیت منطقه و اینکه این منطقه در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار گرفته است و نیز مسائل فرهنگی این منطقه نیازمند توجه بیشتر و نگاه تخصصی تر است و قطعا اگر امروز به این امر توجه نکنیم فردا بسیار دیر خواهد بود و هزینه های گزافی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.