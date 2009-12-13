نمی توانیم جلوی واردات را بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات و مسائل سه استان شمالی کشور با حضور وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی، استانداران و همچنین نمایندگان این سه استان در مجلس شورای اسلامی شنبه شب در ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد.

در این نشست مهدی غضنفری وزیر بازرگانی گفت: ما در خصوص واردات کالا و به خصوص مواد غذایی قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را دنبال می کنیم و همواره دنبال ردیفها و بندهایی در قانون هستیم که بتوانیم از طریق آنها مدیریت و کنترل موثر واردات داشته باشیم.

وی با اشاره به افزایش تعرفه در راستای حمایت از تولید برنج داخلی ،گفت: به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با حمایت از تولید برنج داخلی در فصل برداشت تعرفه واردات برنج دو برابر شده و از 21 درصد به 41 درصد افزایش یافته است.

غضنفری عدم واردات برنج توسط دولت طی سه سال اخیر را یادآور شد و ادامه داد: وزارت بازرگانی نه تنها در مورد محصول برنج بلکه برای سایر محصولات اجازه صدور هیچ گونه مجوزی را ندارد و تنها ابزاری که برای کنترل در زمینه واردات دارد، افزایش تعرفه هاست و همچنین بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه امکان جلوگیری از واردات توسط وزارت بازرگانی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه واردات نباید به گونه ای باشد که به تولید کننده لطمه بزند، متذکر شد: باید در زمینه محصولات غذایی به خودکفایی برسیم که در این راستا حمایت از تولید کنندگان ضروری است.

وزیر بازرگانی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی در مراحل تولید، گفت: متاسفانه یکی از معضلات بخش کشاورزی، بهره ور نبودن مزارع است. این موضوع بر میزان تولیدات تاثیر بسزایی دارد. در این جهت باید به گونه ای عمل کنیم که هم منافع کشاورز و هم مصرف کننده به طور همزمان حفظ شود.

غضنفری در پایان اظهار داشت: وزارت بازرگانی با تمام امکانات در راستای تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده پیش قدم شده و رفع مسائل قانونی نیز در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است.

همچنین در ادامه این نشست صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی گفت: اولویت وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل و ارتقای سطح تولید است که خوشبختانه سیاستهای وزارت بازرگانی هم در این زمینه با ما همسو است تا کشاورزان عزیز بتوانند از فعالیتهای تولیدی خود حداکثر بهره را ببرند.

وی افزود: برای حل مشکلات بخش کشاورزی باید سه بحث ساماندهی تولید، تدوین نظام جامع صادرات و واردات و همچنین اجرای قانون ضد دامپینگ مورد توجه جدی قرار گیرد.

خلیلیان یادآور شد: یکی از اشکالات اقتصاد ملی ما این است که فاصله بین تولید و مصرف زیاد است به گونه ای که کشاورز با وجود تمام شرایط دشوار در طول مراحل کشاورزی در نهایت درآمد کمی دارد و در این میان برخی افراد با گزارش زمانی و مکانی چند برابر آن تولید کننده سود می برند.

وی با بیان اینکه اکثر محصولات موجود در بازارهای جهانی مثل گندم، برنج و .. همه دامپینگ شده هستند، اظهار داشت: این محصولات را نباید با محصولات داخلی مقایسه کنیم و اجرای قانون ضد دامپینگ گام مهمی در حمایت از تولیدات داخلی محسوب می شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: سه استان شمالی کشور قطب کشاورزی و مایه افتخار این بخش هستند و ما باید روی این بخش کار کنیم تا هم فعالیتهای کشاورزی سودآور شود و هم سهم بیشتری از این فعالیتها عاید این سه استان کشور شود.

در آغاز این نشست نمایندگان سه استان گلستان، مازندران و گیلان در مجلس شورای اسلامی و همچنین استانداران این سه استان به بیان دیدگاهها و مسائل خود در خصوص وضعیت محصولات کشاورزی محوری استانهای شمالی کشور پرداختند.