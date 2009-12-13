به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی در این بیانیه آورده است: "در آستانه ایام محرم‌الحرام که فضای معنوی و شورآفرین فرهنگ عاشورایی سرتاسر میهن اسلامی را فرا گرفته و عطر و نوای شورانگیز یاران و اصحاب سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از هر کوی و برزن به مشام جان می‌رسد، چشم و دل فرزندان و یاران معمار کبیر انقلاب اسلامی نگران شرایط حساس کنونی کشور است."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "انقلاب اسلامی ایران و نهضت امام خمینی (ره) نشات ‌گرفته از آمال دینی مردم و برون‌دادی است از آنچه ملت ایران در طول مبارزه‌های خود برای تحقق جامعه‌ الهی و آرمانی خواسته‌اند و این نهضت عمیقا با قرآن و فرهنگ عاشورا پیوند خورده است."

جهاد دانشگاهی در ادامه این بیانیه آورده است: "مردم مسلمان ایران، انقلاب اسلامی را به عنوان تجلی محرم و نهضت خمینی کبیر (ره) را مولود حماسه‌ حسینی (ع) می‌دانند."

جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: "روشن است که نام و یاد امام خمینی (ره) مطابق تعالیم و آموزه‌های دینی برای یکایک مردم آزاده و عاشورایی ایران اسلامی عزیز و مقدس است و بی‌گمان ایرانیان دین‌مدار در هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد احترام و عزت این نام بلند همیشه تاریخ مورد بی‌حرمتی قرار و یا نادیده گرفته شود."

جهاد دانشگاهی ضمن محکومیت هتک ‌حرمت ساحت احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) و تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل (ره) از یکایک مسوولان امر و آحاد ملت شریف و حق‌شناس ایران اسلامی می‌خواهد به عهد و پیمان دیرینه و مستدام خود با معلم بزرگ انقلاب اسلامی تاسی جسته و در هیچ شرایطی اجازه ندهند دست‌ها و افکار آگاه و ناآگاه حرمت بزرگ‌پرچمدار اسلام در عصر حاضر را نادیده انگارند.