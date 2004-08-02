ارتش آمريكا شماركشته هاي انفجارهاي بغداد را 10 تن اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، سخنگوي نظاميان آمريكايي درعراق در بيانيه اي عنوان كرد: خودروهاي بمبگذاري شده اي كه ديشب درمقابل چهاركليساي شهربغداد منفجرشد، دستكم 10 كشته وبيش از40 زخمي برجاي گذاشت.

اما شبكه الجزيره اعلام داشت: دررشته انفجارهايي كه ديشب درچند كليسا درمناطق مختلف شهرهاي بغداد وموصل روي داد، جمعا 18 تن كشته و دهها تن ديگر نيزمجروح شدند.

شاهدان و مسئولان عراقي پيشتر از كشته شدن 15 تن در انفجارهاي بغداد خبرداده بودند اما به نظر مي رسد شمار كشته ها با توجه به شدت انفجارها افزايش يابد چرا كه منابع بيمارستاني حال برخي مجروح را وخيم اعلام كردند.

ارتش آمريكا به جزييات بيشتر درباره شمار كشته ها و مجروحان انفجارهاي روي داده در شهرهاي موصل و بغداد اشاره اي نكرد.