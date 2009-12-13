دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که نگرانی‌های متفکران را در زمینه تخریب محیط زیست تا چه اندازه اصیل و جدی قلمداد می‌کنید؟ گفت: یکی از گناههای بزرگ که در تمدن بشری به وجود آمده است تخریب محیط زیست است به معنای اینکه این کارخانه‌ها هوا را دود آلود و جنگلها را ازبین می‌برند. یا حیات زیست حیوانات دریایی به جهت اینکه زباله‌ها و مواد آلوده رودخانه‌ها به دریاها می‌ریزد از بین می‌‌رود. بالاخره یکی از گناهان بزرگ بشر امروز نابودی طبیعت از طریق صنعت است و به همین دلیل حزب سبز که در آلمان به‌وجود آمد وظیفه‌اش از نظر اجتماعی حفظ محیط زیست است و جنایی شدن بریدن درختهای کهنسال و زیباست. متاسفانه این قضایا در کشور ما وجود ندارد.

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی را برای جلوگیری از تخریب زمینی که در آن زندگی می‌کنیم پیشنهاد می‌کنید؟ گفت: حفظ محیط زیست در ایجاد فضای طبیعی سالم وحفظ آثار طبیعی که در شهرها وجود دارد از درختان باغها فضای سبز و آبهای طبیعی لازمه‌اش بسیج یک جریان شهری است. همانطوری که در دنیا برای حفظ این باغهای مهم اصلاً مأموریت دارند و درختان کهنسال شناسنامه دارند، چنانچه در امریکا و روسیه باغهای چهار فصل وجود دارند و از مراکز توریستی آنجا به شمار می‌آیند. در کشور ما هم به خصوص در شمال کشور درختان کهنسالی وجود دارند که برای حفظ آنها باید کوشا باشیم. بنابراین برای حفظ محیط زیست، آبادی شهرها، تصفیه هوا و فضا نه فقط باید محیط زیست را نابود نکنیم بلکه باید از طریق بلوارهای بزرگ محیط زیست را به‌وجود آوریم و پرورش و توسعه دهیم.

این محقق و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند آنجه که بر محیط زیست می‌گذرد ناشی از طبیعت ویرانگر تکنولوژی است. آیا ماهیت تکنولوژی ویرانگر است یا ما از آن به‌درستی استفاده نمی‌کنیم؟ گفت: درست است. تکنولوژی با محیط زیست در حال تضاد است. تکنولوژی عصر جدید یعنی کارخانه‌های تولید کننده گازهای مختلف نابود کننده فضای سبز است. منتها تکنولوژی پیشرفته برای کنترل این گازها و دودهای مضر کارخانجات ضدش را و خنثی کننده‌اش را به وجود آورده است. وسایل علمی هم‌اکنون برای کنترل و محدود کردن تخریب جنگلها از طریق صنعت وجود دارند.