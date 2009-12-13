عشق به رهبری و امام امت همه توطئه های دشمنان را نقش بر آب ساخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح ذیل است: انقلاب اسلامی و تجربیات سی و یک ساله پس از آن، انبوهی از عبرت و تجربه را به ملت ایران ارزانی داشته که این موضع در تاریخ ایران با چندین قرن برابری می کند، نقش مردم و ملت بزرگ ایران در ایجاد، حفظ و تداوم انقلاب و صبر و تحمل آنها در سختی ها و مشکلات و کور کردن چشم فتنه ها، نقشی اساسی و بنیادین داشته و حاکی از عمق درایت و بینش مردم بوده است.

عشق به رهبری و امام امت و تبعیت از خط مشی و فرامین آن پیر فرزانه همه توطئه ها و نیت های پلید دشمنان استقلال و آزادی ایران عزیز را نقش بر آب ساخته و آنها را رسوا نموده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان انقلاب ، چه در خارج و چه در داخل، سر پیروزی و تداوم انقلاب را از سویی رهبری و ولایت فقیه و از سوی دیگر عشق و تبعیت مردم از رهبری دانسته و به همین دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب بیشترین حملات متمرکز بر اصل ولایت فقیه و کاستن از عشق مردم به رهبری بوده است.

توهین به رهبری و امام امت و پاره کردن تمثال بنیانگذر انقلاب اسلامی ، به منظور تقدس زدایی و کاستن از حسایتهای مردم از اقداماتی بود که دشمنان خارجی و منافقان داخلی به آن دست زدند، ولی توجه وهوشیاری مردم ایران در پاسخ کوبنده به این اقدامات، توطئه ها را خنثی نمود.

امروز دوباره دشمنان و دشمنی ها و نفاق نوین، و منافقان جدید همان روشهای گذشته را باز تولید کرده و با حمله و توهین به مقام معظم رهبری می خواستند عشق و حساسیتهای مردم را کاهش دهند و هنگامی که در این پروژه با شکست مواجه گردیدند، دوباره نقاب از چهره برافکنده و کینه اصلی خود را که همان دشمنی با انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن بود را با آتش زدن عکس امام امت آشکار ساختند.

همچنین این بیانیه آمده است: کانون دانشگاهیان ایران اسلامی اقدامات اخیر فتنه گران و نو منافقان را در توهین به امام امت و مقام معظم رهبری که در راستای تقدس زدایی صورت پذیرفته، شدیدا محکوم کرده و به نفاق جدید و احتمالا فریب خورد گان توصیه می کند که از عبرتهای انقلاب اسلامی درس گرفته و حرکتهای آزموده شده را دوباره نیازمایند.

به سران فتنه (که روزی در صف یاران انقلاب قرار داشتند) نیز گوشزد می کند که نتیجه قرار گرفتن در بین اقشاری که با انقلاب اسلامی هیچ فصل مشترکی ندارند و عزیزترین آرمانها و آرزوهای امام امت که همان مبارزه برای آزادی فلسطین و محو کردن اسرائیل این غده چرکین در جهان اسلام بود را در روز قدس انکار کردند و اعتماد به چنین حرکتهایی که بدنبال حذف اسلام از جمهوری اسلامی هستند به نوعی شراکت با آنها محسوب می شود.

گرچه برائت از حرکتهای اخیر توسط این سران بسیار دیر شده، ولی فرصت اندکی باقی مانده تا صف خود را از اینها جدا کرده و به صراحت از این جریان نفاق برائت جویند تا شاید مورد عفو ملت بزرگ ایران قرار گیرند.