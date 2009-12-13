رسانی ملی با تولید برنامه های فاخر فرهنگی پاسخ دشمنان را بدهد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز گیلان با اشاره به فراوانی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و گسترش روز به روز آنها افزود: این شبکه ها هدفی جزء تضعیف نظام و نابودی جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی ادامه داد: شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به گونه ای برنامه سازی می کنند که گویا در دنیا هیچ مشکلی جزء اسلام خواهی مردم ایران و دیگر کشورها وجود ندارد.

آیت الله قربانی با اشاره به اینکه آنها دشمنی خود را به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی سالهاست که علنی کرده اند، افزود: شبکه استانی گیلان که اینک برروی ماهواره قرار گرفته در کنار دیگر شبکه های رسانی ملی باید با تولید برنامه های فاخر فرهنگی و معرفتی به این دشمنیها پاسخ دهد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز در این نشست با اشاره به پیشرفتهای کمی و کیفی برنامه های صدا و سیما و افزایش شبکه های رادیویی و تلویزیونی گفت: براساس نظرسنجی های صورت گرفته در صدا و سیمای مرکز گیلان 73 درصد بیننده برنامه های شبکه باران هستند و64 درصد مردم استان از شبکه باران رضایت دارند.

محسن نصرپور با اشاره به توجه ویژه صدا و سیمای استان به سرفصلهای چون نماز، آئینها و عزاداریها، مطالبات به حق مردم و رعایت موازین شرعی افزود: سعی شده است با ایجاد ارتباط مؤثر با علماء وروحانیون و مسئولان در برنامه های مختلف پاسخ نیازمخاطبان به بهترین نحو ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه ملی به تنهایی در برابر بمباران تبلیغات دنیا به ویژه دشمنان نظام اسلامی ایستاده است، یاد آورشد: ناتوی فرهنگی امروز با تمام توان و به کارگیری همه امکانات علیه اسلام و جمهوری اسلامی مشغول مبارزه است.

همچنین در این دیدار معاونان صدا و سیمای مرکز گیلان نظرات و گزارش عملکرد خود را در خصوص نحوه ساخت و ارائه برنامه ها بیان کردند.