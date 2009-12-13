به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا در شصت و دومین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تهران گفت: حداقل یک موج دیگر از این بیماری تا پایان زمستان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به ابتلای 3672 نفر از هموطنان به این بیماری و فوت 140 نفر طی دو هفته گذشته در کشور افزود: این آمار حاصل نمونه گیری از افراد با علائم شدید بیماری در بیمارستانها است و برآورد می شود 500 هزار نفر در موج اول این بیماری در کشور دچار آنفلوانزای A شده باشند.

گویا تاکید کرد: با مدیریت مناسبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت داشته است، شاهد تحمیل کمترین هزینه به دولت و کنترل مناسب تر این بیماری در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه بوده ایم.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوانزای A فقط برای افراد پرخطر استفاده می شود و افراد سالم نیاز به تزریق این واکسن ندارند.