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۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

بالا بردن شعور و آگاهی از راهکارهای ضمانت امنیت اجتماعی زنان است

بالا بردن شعور و آگاهی از راهکارهای ضمانت امنیت اجتماعی زنان است

رشت - خبرگزاری مهر: دبیر شورای فرهنگ منطقه سه دانشگاه آزاد کشور گفت: بالا بردن شعور و آگاهی زنان با کسب اطلاعات لازم نسبت به جایگاه و ارزشهای خود با صلابت بیشتر از راهکارهای ضمانت امنیت اجتماعی زنان در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت‌ الاسلام محمد عبدالملکی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت افزود: در گذشته دیدگاههای نامناسب به زن لطمه عظیمی به پیکره آن وارد کرد و با شیوه های متفاوت به این قشر لطیف که برای پرورش نسل جدید تلاش می ‌کنند صدمه وارد شده است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که از دامن زن مرد به معراج می‌ رود، اظهارداشت: امام راحل با الهام از آیات قرآن و روایات اسلامی این سخن را بیان فرمودند.

دبیر شورای فرهنگ منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه زنان با رعایت حریم خود هرگز نباید اجازه دهند تا کوچکترین لطمه‌ ای به آنان وارد شود، افزود: اگر زنان به گوهر وجود خود پی ببرند مورد هجمه ناجوانمردانه و هوسبازانه قرار نمی ‌گیرند.

وی با اشاره به هجمه ناجوانمردانه نسبت به زنان یادآورشد: این موضوع خود گویای گوهر گرانقدر وجود زنان است.
کد مطلب 999684

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