سیدعزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: اگر بتوان با توسعه حمل و نقل عمومی این میزان را از هشت به 9 درصد ارتقاء داد، بدون شک می توان برای بیش ازهزاران نفر دراین بخش اشتغال ایجاد کرد.

وی همچنین به مقوله حمل و نقل و نقش بی بدیل آن در توسعه پایدار اشاره کرد و اظهارداشت: به دلیل سهم بالای بخش حمل و نقل در تولید ناخالص کشورها و ارتباط تنگاتنک آن با بخشهای مختلف اقتصادی، این بخش در توسعه پایدار انکار ناپذیر است.

مدیرکل پایانه های گیلان ادامه داد: بی تردید کاهش هزینه های حمل و نقل و به طبع آن کاهش هزینه عرضه کالا و خدمات به بازار های مصرف نقش زیادی در افزایش توان رقابت و گسترش بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت دارد.

وی هزینه کالا در بخش حمل و نقل را حدود 30 تا 40 درصد عنوان کرد و افزود: یکی از مولفه های توسعه زیر ساختهای حمل و نقل راه و ابینه است و در جوامعی که زیر ساختهای حمل و نقل ایجاد نشود، آن مناطق به عنوان منطقه محروم شناخته می شود.

جیفرودی تاکید کرد: نقشی که حمل و نقل می تواند در خدمت مردم باشد اینکه بتوان انتظارات آحاد ملت را به سمت حمل و نقل عمومی سوق داد چرا که بخش حمل و نقل عمومی کمترین تصادف و تلفات کشور را دارد.

وی در ادامه یاد آورشد: صنعت حمل و نقل اعم از بخش کالا و مسافر امروزه نقش موثری در اشتغالزایی دارد که بی شک لزوم توجه بیشتر مسئولان برای سرمایه گذاری در این بخش را می طلبد.