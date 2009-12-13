به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در تماس تلفنی صبح امروز(یکشنبه) با محمدرضا ساکت، موافقت مدیرعامل این باشگاه اصفهانی برای حضور بازیکنان ملی پوش این تیم در اردوی آماده سازی تیم ملی و تورنمنت قطر را کسب کرد.

در این گفتگو مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان خطاب به کفاشیان اعلام کرد بازیکنان ملی پوش سپاهان با توجه بیانیه کمیته تیم‌های ملی تنها در روزهای " فیفا " در اختیار تیم ملی قرار می گیرند اما رئیس فدراسیون فوتبال از ساکت خواست به علت اهمیت تورنمنت قطر، برای آخرین مرتبه با حضور ملی پوشان این باشگاه در زمان غیر از روز فیفا در اردوی تیم ملی موافقت کند.

دراین بین مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان به شرطی با این موضوع موافقت کرد که بعد از تورنمنت قطر دیگر تیم ملی خواستار حضور بازیکنان ملی پوش این تیم در روزهای غیر از " روزهای فیفا " در تیم ملی نباشند و همچنین پس از این تورنمنت مسابقات لیگ بصورت فشرده برگزار نشود.

مرتضی رمضانی مسئول رسانه ای باشگاه سپاهان اصفهان با تائید اخبار فوق به خبرنگار مهر گفت: با توجه به پذیرش شروط باشگاه سپاهان، ساکت با حضور ملی پوشان این باشگاه در اردوی تیم ملی و تورنمنت قطر موافقت کردند.