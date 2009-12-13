مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکزامور زنان و خانواده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور در حکمی مریم مجتهد زاده لاریجانی را به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده منصوب کرد.

مریم مجتهد زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس و همسر جاویدالاثر سیدمحسن موسوی از دیپلمات های ربوده شده ایران در لبنان است.

مجتهد زاده ،‌ متولد 1336،‌ دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 است .

بخشی از زندگینامه و سوابق وی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به این شرح است:

مبارزه سیاسی در دوران قبل از انقلاب اسلامی و هجرت به خارج از کشور پس از آزادی موقت همسر از زندان‌های رژیم ستمشاهی بدلیل محدودیتهای ایجاد شده از سوی رژیم

سازماندهی گروههای اسلامی دانشجویی در خارج از کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی

از مسئولین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمریکا و اروپا (شاخه جورجیا)

تحصیل در رشته مهندسی برق در دانشگاه جورجیا که به دلیل پیروزی انقلاب و بازگشت به ایران نیمه کاره باقی ماند

عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مدرس سیاسی و امداد از بدو تاسیس لغایت 1360

عضو شورای پذیرش دانشجویان پس از انقلاب فرهنگی

حضور در جامعه شیعیان لبنان و ایراد سخنرانی‌های متعدد در جنوب لبنان و مناطق شیعه نشین

فعالیتهای گسترده دیپلماتیک در لبنان به عنوان همسر کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

اسارت همسر در تیرماه 1361 به دست عوامل رژیم صهیونیستی

مسئول اعزام نیروهای گروه پزشکی به جبهه‌های حق علیه باطل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امدادرسانی داوطلبانه به مجروحین جنگ تحمیلی در اکثر عملیات‌های دفاع مقدس

مدرس و مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسئول انجمن اسلامی دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انتقال به وزارت آموزش و پرورش پس از پایان دفاع مقدس به دلیل احساس تکلیف در قبال نسل جوان

مدیریت دبیرستان، هنرستان فنی و حرفه‌ای و مرکز پیش دانشگاهی به مدت 16 سال و انجام فعالیت‌های مختلف آموزشی و پرورشی

سفرهای متعدد به کشورهای خارجی و شرکت در مجامع بین‌المللی برای پیگیری موضوع اسارت همسر و محکوم نمودن رژیم صهیونیستی

هیئت مدیره انجمن حمایت از دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان

فعالیت در سازمانهای غیر دولتی متعدد

دریافت لوح تقدیر به عنوان زن نمونه در سال 1385 از دست دکتر احمدی نژاد

